Ніякий не Нікітович: як правильно українською звертатися до дітей Микити

Запис імен у російському фонетичному звучанні суперечить усталеним мовним нормам

У сучасній українській мові досі трапляються випадки неправильного написання деяких імен та імен по батькові. Багато українців помилково використовують російськомовні варіанти написання, зокрема "Нікіта" замість правильного "Микита".

Згідно з новим українським правописом, єдиним правильним варіантом є саме українське ім'я "Микита" та утворені від нього форми по батькові – "Микитович" для чоловіків і "Микитівна" для жінок. Часто батьки записують дітям імена в РАЦСах у російському звучанні, що створює плутанину в документах.

Від імені Микита утворюються форми по батькові за загальними правилами української мови. Для того, щоб правильно утворити по батькові, достатньо додати до основи імені суфікс -ович для чоловіків або -івна для жінок. Кандидатка філологічних наук Алла Приймак наголошує, що запис імен у російському фонетичному звучанні суперечить усталеним мовним нормам.

Загальне правила утворення імен по батькові

Чоловічі імена по батькові формуються додаванням суфікса -ович або -ьович, жіночі – -івна або -ївна. У випадку, коли батьківське ім'я закінчується на "й", у жіночому варіанті вживається суфікс -ївна. Наприклад: Андрійович, Андріївна.

Існують також особливі випадки утворення патронімів. Від імені Григорій утворюються форми Григорович і Григорівна, від Іллі – Ілліч та Іллівна, від Луки – Лукич і Луківна. Паралельні форми мають патроніми від імен Кузьма (Кузьмич або Кузьмович), Микола (Миколайович або Миколович), Хома (Хомич або Хомович).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про чоловічі імена, від яких по батькові може бути декілька. В українській мові є 5 імен, де по батькові може бути різне.