Знешкодили понад 3 тисячі окупантів: "Альфа" СБУ встановила рекорд

Знищують ворога на різних напрямках фронту

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Оператори Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України знешкодили 3198 російських військових. Це рекордний показник за кількістю ураженої живої сили противника за такий короткий період.

Про це повідомили в Службі безпеки України. У спецпідрозділі також оприлюднили статистику втрат російської армії.

Скільки російських військових знешкодили оператори "Альфи"

За верифікованими даними спецпідрозділу, загалом вдалося уразити 3198 окупантів. Із них:

2146 російських військових — убито;

1052 окупанти — поранено.

"Це рекордний показник для наших спецпризначенців за кількістю ураженої живої сили противника за такий короткий період", – повідомили в СБУ.

Що відомо про спецпідрозділ "Альфа" СБУ

Центр спеціальних операцій "А" Служби безпеки України, відомий як "Альфа", — спеціальний підрозділ, створений 23 червня 1994 року. Спочатку його головними завданнями були боротьба з тероризмом, протидія диверсійним групам, звільнення заручників та захист громадян.

Після початку російської агресії у 2014 році бійці "Альфи" почали виконувати бойові завдання на сході України. З початком повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році підрозділ значно розширив свою діяльність і долучився до спеціальних операцій на різних напрямках фронту.

Серед основних завдань спецпризначенців — розвідка, виявлення та знищення ворожих цілей, проведення штурмових операцій, коригування артилерійського вогню та застосування безпілотників. Бійці підрозділу також беруть участь у контрдиверсійних і антитерористичних операціях.

"Альфа" СБУ брала участь в обороні українських міст, зокрема Києва, Харкова, Чернігова та Сум, а також у бойових операціях зі звільнення українських територій.

Долучитися до підрозділу пропонують через анкету кандидата до ЦСО "Альфа" СБУ, де представлені бойові, технічні та медичні спеціальності.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Білецький розповів про успіх на Лиманському напрямку.