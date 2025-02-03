Овнам – визнання, Козерогам – застій: гороскоп Таро на 4 лютого 2025 року

День обіцяє бути насиченим

Вівторок, 4 лютого, деяким знакам принесе тріумф та нові можливості, а іншим — труднощі, які потребують витримки та здорового глузду. Для одних це буде час вдалих рішень, для інших момент, коли краще не довіряти своїм першим поривам. Успіх цього дня залежатиме не так від зовнішніх обставин, як від готовності діяти обдумано і не піддаватися емоціям.

"Телеграф" зробив розклад Таро для всіх знаків на 4 лютого і пропонує дізнатися, що чекатиме цього дня саме вас.

Овен — Шістка жезлів

Ще ця карта називається Владикою тріумфу, і вона обіцяє успіх, грошові надходження, позитивний результат роботи, виграш.

Телець — перевернута Верховна жриця

У Вас можуть раптово спливти якісь проблеми, при цьому розум буде затьмарений, що тільки посилить ситуацію. Постарайтеся найближчу добу менше проявляти емоції та не робити необдуманих вчинків.

Близнюки — Туз жезлів

Це карта зародження чогось, — почуттів, нової справи, ідеї, задуму, мети чи якоїсь події. Найближчим часом Вам буде супроводжувати успіх і можливо Ви отримаєте якісь гроші. Нині чудовий час для прояву ініціативи.

Рак — Трійка жезлів

Це дуже сприятлива карта, яка пророкує успіх у справах. Не лінуйтеся цього дня. Ваша робота, швидше за все, окупиться, і вдасться реалізувати все задумане.

Лев — перевернутий Імператор

У цьому положенні карта вказує на крах планів та бездіяльність. Можливо, Вам складно впоратися з поточним становищем, і Ви ніяк не можете підлаштувати життя під нові реалії, не впевнені в собі, тому не можете зрушити далі.

Діва — перевернута Трійка пентаклів

У цьому положенні карта вказує на халтуру. Через недосвідченість та відсутність особливого бажання Ви можете філонити в різних аспектах, починаючи від роботи та закінчуючи стосунками з іншими людьми.

Терези — Туз мечів

Це карта тріумфу та перемоги. Вона обіцяє процвітання, особливо тим, хто працює мізками, а не м’язами. Ви прийматимете правильні рішення, які допоможуть наблизитися до успіху.

Скорпіон — Лицар мечів

Ця карта попереджає про несподівані, раптові події та можливо про конфлікт. В той самий час, якщо ви будете готові, діяти рішуче, холоднокровно, і не ігноруватимете поради оточуючих, Ви обов’язково просунетеся у своїх планах цього дня.

Стрілець — П’ятірка жезлів

Ще одна назва цієї карти — Владика боротьби, і вона попереджає, що Вам доведеться постояти за себе, поборотися. Конфлікт може статися у будь-якій сфері життя: у сім’ї, на роботі, навіть із самим собою. Якщо постараєтеся, то доведете свою правоту та обернете ситуацію на краще.

Козоріг — перевернута Дев’ятка кубків

У цьому положенні карта попереджає, що Ви, можливо, не цінуєте свій успіх і досягнення, і марно витрачаєте гроші заради швидкоплинних задоволень.

Водолій — перевернута Імператриця

У Вашому житті може настати якийсь застій, виникнути гнів, жадібність, депресивний настрій та ревнощі. Це може вплинути на Ваші стосунки з близькими, тому побережіть їх.

Риби — перевернута Дев’ятка жезлів

У Вашому житті може спливти якась неприємність, яка з Вами вже траплялася, — це може бути повернення старої проблеми або людини з минулого. У вівторок будьте зібрані та насторожі, тоді Ви зможете дати відсіч і все дозволити на краще.