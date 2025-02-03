Овнам — признание, Козерогам — застой: гороскоп Таро на 4 февраля 2025 года
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День обещает быть насыщенным
Вторник, 4 февраля, некоторым знакам принесет триумф и новые возможности, а другим — трудности, требующие выдержки и здравомыслия. Для одних это будет время удачных решений, для других — момент, когда лучше не доверять своим первым порывам. Успех в этот день будет зависеть не столько от внешних обстоятельств, сколько от готовности действовать обдуманно и не поддаваться эмоциям.
"Телеграф" сделал расклад Таро для всех знаков на 4 февраля и предлагает узнать, что ждать в этот день именно вам.
Овен — Шестерка жезлов
Еще эта карта называется Владыкой триумфа, и она обещает удачу, денежные поступления, положительный результат работы, выигрыш.
Телец — перевернутая Верховная жрица
У Вас могут внезапно всплыть какие-то проблемы, при этом разум будет затуманен, что только усугубит ситуацию. Постарайтесь ближайшие сутки меньше проявлять эмоции и не совершать необдуманных поступков.
Близнецы — Туз жезлов
Это карта зарождения чего-либо, — чувств, нового дела, идеи, замысла, цели, или какого-то события. В ближайшее время Вам будет сопутствовать удача и возможно Вы получите какие-то деньги. Сейчас отличное время для проявления инициативы.
Рак — Тройка жезлов
Это весьма благоприятная карта, которая пророчит успех в делах. Не ленитесь в этот день. Ваши труды, скорее всего, окупятся, и получится реализовать все задуманное.
Лев — перевернутый Император
В этом положении карта указывает на крушение планов и бездействие. Возможно, Вам сложно справиться с текущим положением, и Вы никак не можете подстроить жизнь под новые реалии, не уверены в себе, и потому не можете сдвинуться дальше.
Дева — перевернутая Тройка пентаклей
В этом положении карта указывает на халтуру. В силу неопытности и отсутствия особого желания Вы можете филонить в разных аспектах, начиная от работы и заканчивая отношениями с другими людьми.
Весы — Туз мечей
Это карта триумфа и победы. Она обещает процветание, особенно тем, кто работает мозгами, а не мышцами. Вы будете принимать верные решения, которые помогут приблизиться к успеху.
Скорпион — Рыцарь мечей
Эта карта предупреждает о неожиданных, внезапных событиях и возможно о конфликте. В то же время, если вы будете готовы, действовать решительно, хладнокровно, и не станете игнорировать советы окружающих, Вы обязательно продвинетесь в своих планах на этой неделе.
Стрелец — Пятерка жезлов
Еще одно название этой карты — Владыка борьбы, и она предупреждает, что Вам придется постоять за себя, побороться. Конфликт может случиться в любой сфере жизни: в семье, на работе, даже с самим собой. Если постараетесь, то докажете свою правоту и обернете ситуацию к лучшему.
Козерог — перевернутая Девятка кубков
В этом положении карта предупреждает, что Вы возможно не цените свой успех и достижения, и впустую растрачиваете деньги ради мимолетных удовольствий.
Водолей — перевернутая Императрица
В Вашей жизни может наступить некий застой, возникнуть гнев, жадность, депрессивное настроение и ревность. Это может отразиться на Ваших отношениях с близкими, потому поберегите их.
Рыбы — перевернутая Девятка жезлов
В Вашей жизни может всплыть какая-то неприятность, которая с Вами уже случалась, — это может быть возвращение старой проблемы или же человека из прошлого. Во вторник будьте собраны и настороже, тогда Вы сможете дать отпор и все разрешить к лучшему.