Овнам — признание, Козерогам — застой: гороскоп Таро на 4 февраля 2025 года

День обещает быть насыщенным

Вторник, 4 февраля, некоторым знакам принесет триумф и новые возможности, а другим — трудности, требующие выдержки и здравомыслия. Для одних это будет время удачных решений, для других — момент, когда лучше не доверять своим первым порывам. Успех в этот день будет зависеть не столько от внешних обстоятельств, сколько от готовности действовать обдуманно и не поддаваться эмоциям.

"Телеграф" сделал расклад Таро для всех знаков на 4 февраля и предлагает узнать, что ждать в этот день именно вам.

Овен — Шестерка жезлов

Еще эта карта называется Владыкой триумфа, и она обещает удачу, денежные поступления, положительный результат работы, выигрыш.

Телец — перевернутая Верховная жрица

У Вас могут внезапно всплыть какие-то проблемы, при этом разум будет затуманен, что только усугубит ситуацию. Постарайтесь ближайшие сутки меньше проявлять эмоции и не совершать необдуманных поступков.

Близнецы — Туз жезлов

Это карта зарождения чего-либо, — чувств, нового дела, идеи, замысла, цели, или какого-то события. В ближайшее время Вам будет сопутствовать удача и возможно Вы получите какие-то деньги. Сейчас отличное время для проявления инициативы.

Рак — Тройка жезлов

Это весьма благоприятная карта, которая пророчит успех в делах. Не ленитесь в этот день. Ваши труды, скорее всего, окупятся, и получится реализовать все задуманное.

Лев — перевернутый Император

В этом положении карта указывает на крушение планов и бездействие. Возможно, Вам сложно справиться с текущим положением, и Вы никак не можете подстроить жизнь под новые реалии, не уверены в себе, и потому не можете сдвинуться дальше.

Дева — перевернутая Тройка пентаклей

В этом положении карта указывает на халтуру. В силу неопытности и отсутствия особого желания Вы можете филонить в разных аспектах, начиная от работы и заканчивая отношениями с другими людьми.

Весы — Туз мечей

Это карта триумфа и победы. Она обещает процветание, особенно тем, кто работает мозгами, а не мышцами. Вы будете принимать верные решения, которые помогут приблизиться к успеху.

Скорпион — Рыцарь мечей

Эта карта предупреждает о неожиданных, внезапных событиях и возможно о конфликте. В то же время, если вы будете готовы, действовать решительно, хладнокровно, и не станете игнорировать советы окружающих, Вы обязательно продвинетесь в своих планах на этой неделе.

Стрелец — Пятерка жезлов

Еще одно название этой карты — Владыка борьбы, и она предупреждает, что Вам придется постоять за себя, побороться. Конфликт может случиться в любой сфере жизни: в семье, на работе, даже с самим собой. Если постараетесь, то докажете свою правоту и обернете ситуацию к лучшему.

Козерог — перевернутая Девятка кубков

В этом положении карта предупреждает, что Вы возможно не цените свой успех и достижения, и впустую растрачиваете деньги ради мимолетных удовольствий.

Водолей — перевернутая Императрица

В Вашей жизни может наступить некий застой, возникнуть гнев, жадность, депрессивное настроение и ревность. Это может отразиться на Ваших отношениях с близкими, потому поберегите их.

Рыбы — перевернутая Девятка жезлов

В Вашей жизни может всплыть какая-то неприятность, которая с Вами уже случалась, — это может быть возвращение старой проблемы или же человека из прошлого. Во вторник будьте собраны и настороже, тогда Вы сможете дать отпор и все разрешить к лучшему.