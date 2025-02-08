Дівам – значні зміни, Овнам – поганий настрій: гороскоп Таро на 9 лютого 2025 року

Не найкращий день для фінансових ризиків та різких змін

9 лютого може дати як випробування, так і важливі уроки для багатьох знаків Зодіаку. Емоції відіграватимуть ключову роль, і важливо зберігати самовладання, щоб уникнути непотрібних конфліктів та невдач. Дехто відчує застій чи розчарування, інші зіштовхнуться із непередбаченими труднощами. Але, попри можливі складнощі, день дасть змогу замислитись про майбутнє, переосмислити свої цілі та знайти внутрішній баланс.

"Телеграф" зробив розклад Таро для всіх знаків на 9 лютого і пропонує дізнатися, що чекатиме цього дня саме вас.

Овен — перевернута Імператриця

У цьому положенні карта попереджає, що ви будете не в дусі, можете страждати від гніву, поганого настрою, ревнощів та жадібності. Особливих зрушень у справах поки що чекати не варто. Намагайтеся не посваритися з близькими.

Телець — перевернутий Світ

У цьому положенні карта каже, що Ви близькі до успіху, але з якихось причин повна перемога поки що не настане. У цей день ви можете відчувати метушню, коли все падає з рук. Цього дня не ігноруйте пов’язані зі здоров’ям питання.

Близнюки — Король пентаклів

На вас чекає впевненість та успіх у матеріальній сфері. Ця карта символізує зрілість, надійність, практичність та здатність грамотно керувати ресурсами. Цей день може стати вдалим для фінансових справ, роботи, інвестицій та будь-якого починання, пов’язаного з матеріальними благами.

Рак — перевернутий Туз мечів

У своєму звичайному положенні карта пророкує тріумф і перемогу, але в перевернутому вигляді її сенс змінюється на зворотний, меч з переможного стає пронизливим. Вона попереджає, що Вас можуть підстерігати проблеми на роботі чи із законом, несправедливі звинувачення, розставання з кимось, розрив тривалих стосунків. Також картка може вказувати на наявність проблем зі здоров’ям.

Лев — перевернутий Лицар мечів

У цьому положенні карта каже, що Ви можете бути надмірно агресивними та імпульсивними, через що можете спровокувати конфлікти та зазнати якоїсь невдачі. Намагайтеся тримати себе в руках.

Діва — Суд

Це карта переродження, єдності психіки, емоцій та духу, позбавлення від страхів та перешкод. В цей день вашого життя може щось сильно змінитись. Не бійтеся і дійте за велінням серця та совісті.

Терези — Місяць

Це карта обману. Можливо, найближчим часом ви будете нечесні з кимось або із самим собою, потрапите в полон розчарування та розгубленості.

Скорпіон — Король мечів

Ще ця карта відома як "Влада". Вона каже, що найближчим часом доля може влаштувати Вам "іспит", невелике випробування, але силою ясного розуму та рішучості Ви впораєтеся з ним.

Стрілець — перевернена Вісімка кубків

У цьому положенні карта може говорити про досконалу помилку, яка спричинила безглузде марнування часу, проте також вказує і на те, що важкі часи добігають кінця. Щобільше, може з’явитися нове кохання чи стосунки.

Козоріг — перевернута Десятка пентаклів

У звичайному положенні карта називається Владикою багатства, але у перевернутому навпаки попереджає, що у неділю Ваше матеріальне щастя може опинитися під загрозою. Уникайте підписання важливих документів та фінансових ризиків.

Водолій — перевернутий Імператор

У цьому положенні карта вказує на крах планів та бездіяльність. Можливо, Вам складно впоратися з поточним становищем, і Ви ніяк не можете підлаштувати життя під нові реалії, не впевнені в собі, тому не можете зрушити далі.

Риби — перевернута Вісімка жезлів

У цьому положенні карта вказує на те, що Ви, можливо, занадто багато на себе звалили та женете попереду паровоза, варто сповільнитися, інакше нашкодите як собі, так і своїм відносинам з оточуючими.