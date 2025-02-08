Девам — значительные перемены, Овнам — плохое настроение: гороскоп Таро на 9 февраля 2025 года

Не лучший день для финансовых рисков и резких перемен

9 февраля может принести как испытания, так и важные уроки для многих знаков Зодиака. Эмоции будут играть ключевую роль, и важно сохранять самообладание, чтобы избежать ненужных конфликтов и неудач. Некоторые почувствуют застой или разочарование, другие столкнутся с непредвиденными трудностями. Но, несмотря на возможные сложности, день даст возможность задуматься о будущем, переосмыслить свои цели и найти внутренний баланс.

"Телеграф" сделал расклад Таро для всех знаков на 9 февраля и предлагает узнать, что ждать в этот день именно вам.

Овен — перевернутая Императрица

В этом положении карта предупреждает, что вы будете не в духе, можете страдать от гнева, плохого настроения, ревности и жадности. Особых подвижек в делах пока ждать не стоит. Постарайтесь не рассориться с близкими.

Телец — перевернутый Мир

В этом положении карта говорит, что Вы близки к успеху, но по каким-то причинам полная победа пока не наступит. В этот день вы можете чувствовать суматоху, когда все падает из рук. В этот день не игнорируйте связанные со здоровьем вопросы.

Близнецы — Король пентаклей

Вас ожидает уверенность и успех в материальной сфере. Эта карта символизирует зрелость, надежность, практичность и способность грамотно управлять ресурсами. Этот день может стать удачным для финансовых дел, работы, инвестиций и любого начинания, связанного с материальными благами.

Рак — перевернутый Туз мечей

В своем обычном положении карта пророчит триумф и победу, но в перевернутом виде ее смысл меняется на обратный, меч с победного становится пронзающим. Она предупреждает, что Вас могут подстерегать проблемы на работе или с законом, несправедливые обвинения, расставание с кем-то, разрыв длительных отношений. Также карта может указывать на наличие проблем со здоровьем.

Лев — перевернутый Рыцарь мечей

В этом положении карта говорит, что Вы можете быть излишне агрессивны и импульсивны, из-за чего можете спровоцировать конфликты и потерпеть в чем-то неудачу. Постарайтесь держать себя в руках.

Дева — Суд

Это карта перерождения, единства психики, эмоций и духа, избавления от страхов и помех. В этот день вашей жизни может что-то сильно измениться. Не бойтесь и действуйте по велению сердца и совести.

Весы — Луна

Это карта обмана. Возможно, в ближайшее время вы будете нечестны с кем-то или с самим собой, попадете в плен разочарования и растерянности.

Скорпион — Король мечей

Еще эта карта известна как "Власть". Она говорит, что в ближайшее время судьба может устроить Вам "экзамен", небольшое испытание, но силой ясного ума и решительности Вы справитесь с ним.

Стрелец — перевернутая Восьмерка кубков

В этом положении карта может говорить о совершенной ошибке, которая повлекла за собой бессмысленную трату времени, однако также указывает и на то, что тяжелые времена подходят к концу. Более того, может появиться новая любовь или отношения.

Козерог — перевернутая Десятка пентаклей

В обычном положении карта называется Владыкой богатства, но в перевернутом наоборот предупреждает, что в воскресенье Ваше материальное благополучие может оказаться под угрозой. Избегайте подписания важных документов и финансовых рисков.

Водолей — перевернутый Император

В этом положении карта указывает на крушение планов и бездействие. Возможно, Вам сложно справиться с текущим положением, и Вы никак не можете подстроить жизнь под новые реалии, не уверены в себе, и потому не можете сдвинуться дальше.

Рыбы — перевернутая Восьмерка жезлов

В этом положении карта указывает на то, что Вы возможно слишком много на себя взвалили и гоните впереди паровоза, — стоит замедлиться, иначе навредите как себе, так и своим отношениям с окружающими.