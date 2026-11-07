В "АТБ" значно подешевшала червона риба: знижки на сьомгу, форель і лосось сягають понад 120 грн
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На упаковці сьомги або форелі можна заощадити 122,50 грн, а лосося – 120 грн
У мережі "АТБ" продають за акційними цінами сьомгу, форель та лосось Norven. Пропозиція охоплює слабосолену рибу та свіжоморожені порції.
АТБ оприлюднив акційні ціни в онлайн-каталозі риби та морепродуктів. Знижки на ці три товари діють до 10 листопада, пише "Телеграф".
Більше про це читайте в матеріалі: "В "АТБ" стартували великі знижки: на яких товарах та продуктах зекономити"
Слабосолена сьомга Norven, 210 г, коштує 279,90 грн замість 402,40 грн. Знижка становить 30%, економія на одному пакуванні – 122,50 грн. Це філе-шматок на шкірі.
Форель Norven, 210 г, також продають за 279,90 грн замість 402,40 грн – зі знижкою 30%. Покупець заощаджує 122,50 грн. В акції бере участь слабосолене філе-шматок на шкірі у вакуумному пакуванні.
Лосось Norven, 340 г, можна придбати за 329,90 грн замість 449,90 грн. Ціну знизили на 26%, тож економія становить 120 грн. Це свіжоморожені порції без шкіри.
Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", такі знижки бувають рідко: просто зараз в "АТБ" можна зекономити понад 90 грн на морозиві.