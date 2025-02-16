Пять вещей из СССР, которые выглядели странно: попробуйте угадать, для чего они нужны

По некоторым из этих вещей сразу сложно определить их предназначение

В Советском Союзе было большое количество странных вещей, которые в наше время уже в таком виде нигде не увидишь. Это касается, как электроприборов, кухонных принадлежностей, так и других бытовых вещей.

"Телеграф" рассказывает, какие диковинки были в СССР, и как они выглядели. По некоторым из них сразу даже не понятно, что это и для чего.

У кого-то такой странный хлам даже мог заваляться на антресолях и, к слову, вещи из СССР можно дорого продать коллекционерам.

Пять странных вещей из СССР

На первый взгляд можно подумать, что это детская игрушка. Однако эта странная вещица на самом деле — стереоскоп. Это оптический бинокулярный прибор для просмотра объемных фотографий.

Глядя на эту фотографию можно придумать себе массу вариантов того, что же это на самом деле. Однако мало кто действительно сразу догадается, что в Советском Союзе таким был микрофон.

Это "чудо" на колесах на самом деле сегодня есть в каждом доме, вот только выглядит современно. А на этом фото представлен советский пылесос.

В этом случае шансов угадать, что же это за штуковина, крайне мало. Возможно, кто-то предположил, что это почтовый ящик. Но, нет. На самом же деле, это обычная хлебница.

И напоследок — не менее странная вещь. Именно так в Советском Союзе выглядел аппарат для сдачи экзамена в ГАИ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие вещи в Советском Союзе считались модными, а сейчас на них страшно смотреть.