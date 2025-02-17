В магазині більше не купуватимете: як смачно вдома засолити скумбрію (відео)

Ароматні шматочки просто тануть у роті

Скумбрія є однією з найпопулярніших риб на українському ринку. Вона досить бюджетна, її можна запекти, потушкувати чи замаринувати.

Сьогодні ми хочем розповісти, як смачно засолити скумбрію. Скориставшись цим рецептом ви вже не повернетеся до магазинної рибки. А опублікували його на Instagram-сторінці "katarina_movchan".

Як засолити скумбрію з часником

Інгредієнти:

середня скумбрія – 1 шт.;

часник – 4 зубчики;

сіль – 1,5 ч. л.;

цукор – 0,5 ч. л.;

чорний мелений перець – 0,5 ч. л.;

Спосіб приготування:

1.Скумбрію добре помити, відрізати голову, плавники, вийняти хребет і всі кісточки. Тут важливо не прорізати спинку, бо без цілої шкірки не вийде закрутити красиво рибу.

2.Змішати сіль, цукор та перець.

3.Щедро посипати цією сумішшю філе риби.

4.Потім зверху викласти часник, нарізаний на тоненькі слайси.

5.Скумбрію скрутити в тугий рулет і замотати щільно плівкою.

6.Покласти в холодильник на 2-3 години, а потім перекласти в морозилку мінімум на добу.

7.Перед нарізанням та подачею рибку необхідно дістати з морозилки та залишити "відпочити" 15-20 хвилин, щоб зручно нарізати.