Смачно, як у Грузії: близькі очманіють від цієї пікантної курочки (відео)

Просто неможливо відірватися

Грузія славиться своєю багатою кулінарною традицією, де кожна страва наповнена ароматами прянощів, трав і спецій. Особливо популярними є страви з баклажанів, які завжди захоплюють смаковими відтінками.

Але не тільки баклажанами можна здивувати гостей! Курочка по-грузинськи — це ще один смачний рецепт, який вартий вашої уваги. М'яке куряче м'ясо, що просочене пряним маринадом і ароматними спеціями, стане справжньою родзинкою вашого столу. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "katarina_movchan".

Як приготувати курочку по-грузинськи

Інгредієнти:

600 г філе курячих стегон;

3 цибулини;

2 зубці часнику;

400 г томатів у власному соку;

2 ст.л томатної пасти;

50 г волоських горіхів;

гілочка мʼяти;

пучок петрушки (хто любить можете додати кінзу);

1 ч.л хмелі-сунелі;

1 ч.л меленої паприки;

1 ч.л цукру;

0,5 ч.л меленого коріандру;

сіль та перець до смаку;

невеликий шматочок вершкового масла та трішки олії для смаження;

Спосіб приготування:

1.Філе стегон розрізати на три рівні частини.

2.В сковорідці розігріти масло з олією. Всипати порізану курочку та смажити на середньо-високому нагріві до золотистого кольору.

3.Цибулю порізати півкільцями або пірʼям та додати до мʼяса. Перемішати, накрити кришкою та готувати до мʼякості цибулі 10 хвилин, періодично перемішуючи.

4.Після цього в сковорідку додати томати у власному соку та спеції: хмелі-сунелі, паприку, коріандр, сіль та перець. Додати томатну пасту, все гарно перемішати та готувати 15-20 хвилин під кришкою.

5.Дрібно нарізати часник, листя мʼяти, петрушку та подрібнити горіхи. Додаємо це все до курочки, перемішати, залишити на 30 секунд та вимкнути.

6.Накрити кришкою та залишити настоятися 15 хвилин і потім можна смакувати.