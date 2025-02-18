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Вкусно, как в Грузии: близкие будут в восторге от этой пикантной курочки (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Очень ароматное, вкусное, сытное блюдо
Очень ароматное, вкусное, сытное блюдо

Просто невозможно оторваться

Грузия славится своей богатой кулинарной традицией, где каждое блюдо наполнено ароматами пряностей, трав и специй. Особенно популярны блюда из баклажанов, которые всегда увлекают вкусовыми оттенками.

Но не только баклажанами можно удивить гостей! Курочка по-грузински – это еще один вкусный рецепт, который стоит вашего внимания. Мягкое куриное мясо, пропитанное пряным маринадом и ароматными специями, станет настоящей изюминкой вашего стола. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "katarina_movchan".

Как приготовить курочку по-грузински

Ингредиенты:

  • 600 г филе куриных бедер;
  • 3 луковицы;
  • 2 зубца чеснока;
  • 400 г томатов в собственном соке;
  • 2 ст.л томатной пасты;
  • 50 г грецких орехов;
  • веточка мяты;
  • пучок петрушки (можно добавить кинзу);
  • 1 ч.л хмели-сунели;
  • 1 ч.л молотой паприки;
  • 1 ч.л сахара;
  • 0,5 ч.л молотого кориандра;
  • соль и перец по вкусу;
  • небольшой кусочек сливочного масла и немного масла для жарки;

Способ приготовления:

1.Филе бедер разрезать на три равные части.

2.В сковороде разогреть масло с растительным маслом. Всыпать нарезанную курочку и жарить на средне-высоком нагреве до золотистого цвета.

3.Лук порезать полукольцами или перьями и добавить к мясу. Перемешать, накрыть крышкой и готовить к мягкости лука 10 минут периодически перемешивая.

4. После этого в сковороду добавить томаты в собственном соку и специи: хмели-сунели, паприку, кориандр, соль и перец. Добавить томатную пасту, хорошо перемешать и готовить 15-20 минут под крышкой.

5. Мелко нарезать чеснок, листья мяты, петрушку и измельчить орехи. Добавить это все в курочку, перемешать, оставить на 30 секунд и выключить.

6.Накрыть крышкой и оставить настояться 15 минут и затем можно смаковать.

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#Грузия #Курица #Готовим дома