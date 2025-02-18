Вкусно, как в Грузии: близкие будут в восторге от этой пикантной курочки (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Просто невозможно оторваться
Грузия славится своей богатой кулинарной традицией, где каждое блюдо наполнено ароматами пряностей, трав и специй. Особенно популярны блюда из баклажанов, которые всегда увлекают вкусовыми оттенками.
Но не только баклажанами можно удивить гостей! Курочка по-грузински – это еще один вкусный рецепт, который стоит вашего внимания. Мягкое куриное мясо, пропитанное пряным маринадом и ароматными специями, станет настоящей изюминкой вашего стола. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "katarina_movchan".
Как приготовить курочку по-грузински
Ингредиенты:
- 600 г филе куриных бедер;
- 3 луковицы;
- 2 зубца чеснока;
- 400 г томатов в собственном соке;
- 2 ст.л томатной пасты;
- 50 г грецких орехов;
- веточка мяты;
- пучок петрушки (можно добавить кинзу);
- 1 ч.л хмели-сунели;
- 1 ч.л молотой паприки;
- 1 ч.л сахара;
- 0,5 ч.л молотого кориандра;
- соль и перец по вкусу;
- небольшой кусочек сливочного масла и немного масла для жарки;
Способ приготовления:
1.Филе бедер разрезать на три равные части.
2.В сковороде разогреть масло с растительным маслом. Всыпать нарезанную курочку и жарить на средне-высоком нагреве до золотистого цвета.
3.Лук порезать полукольцами или перьями и добавить к мясу. Перемешать, накрыть крышкой и готовить к мягкости лука 10 минут периодически перемешивая.
4. После этого в сковороду добавить томаты в собственном соку и специи: хмели-сунели, паприку, кориандр, соль и перец. Добавить томатную пасту, хорошо перемешать и готовить 15-20 минут под крышкой.
5. Мелко нарезать чеснок, листья мяты, петрушку и измельчить орехи. Добавить это все в курочку, перемешать, оставить на 30 секунд и выключить.
6.Накрыть крышкой и оставить настояться 15 минут и затем можно смаковать.