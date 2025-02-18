Церковне свято 18 лютого: що не можна робити, аби не втратити сили
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У цей день не варто стригтися та працювати на городі
У вівторок, 18 лютого, за новим стилем християни згадують святого Лева, який був Папою Римським і Агапіта-сповідника, єпископа Синадського. До запровадження новоюліанського календаря свято припадало на 3 березня.
Святий Лев народився і мешкав в Італії. Він займався дипломатичними місіями, а згодом Папою Римським. Лев видав Томос, згідно з яким ввели догмат про те, що Ісус Христос має дві природи — божественну і людську. Це відбулося на Халкідонському соборі в 451 році.
Також Леву вдалося домовитися з варварами, щоб вони не нападали на Рим. Протягом життя він створив чимало богословських текстів, які вплинули на розвиток християнського вчення. Чоловік щасливо прожив до старості. Його поховали у Ватиканському соборі.
Святий Агапіт народився в Каппадокії у християнській родині. Господь наділив чоловіка даром зцілення. Імператор Лікіній влаштовував переслідування християн, зокрема й Агапіта. Одного разу йому довелося пережити страшні муки. Однак Агапіт залишився живим. Згодом його обрали єпископом Синадським. Чоловік прожив довге життя та залишався вірним Христу.
Традиції та прикмети 18 лютого
У цей день віряни йшли до храму та молилися до святих Лева та Агапіта. Люди просили у них здоров'я, достатку та щастя родині.
У народі вже чекали в цей час весни. Особливо, якщо чули спів пташок, то це було знаком, що тепла пора вже поруч. Також випікали пиріжки та пригощали ними близьких.
- Якщо протягом дня не було дощу — буде хороший урожай.
- Ясний місяць є передвісником сильних морозів.
- Чисте небо — швидкої весни не чекайте.
Що не можна робити 18 лютого
- Заборонено піддаватися негативним думкам, скаржитися. Можете накликати цим неприємності.
- Не варто одягати речі темного кольору.
- Не можна виконувати фізичну роботу та працювати на городі. Ризикуєте отримати проблеми зі здоров'ям.
- Стрижка у цей день може забрати у вас всі сили.
Раніше "Телеграф" розповідав про п'ять знаків Зодіаку, в яких найближчим часом налагодиться особисте життя. З'являться можливості для створення та зміцнення стосунків.