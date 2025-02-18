Церковне свято 18 лютого: що не можна робити, аби не втратити сили

У цей день не варто стригтися та працювати на городі

У вівторок, 18 лютого, за новим стилем християни згадують святого Лева, який був Папою Римським і Агапіта-сповідника, єпископа Синадського. До запровадження новоюліанського календаря свято припадало на 3 березня.

Святий Лев народився і мешкав в Італії. Він займався дипломатичними місіями, а згодом Папою Римським. Лев видав Томос, згідно з яким ввели догмат про те, що Ісус Христос має дві природи — божественну і людську. Це відбулося на Халкідонському соборі в 451 році.

Також Леву вдалося домовитися з варварами, щоб вони не нападали на Рим. Протягом життя він створив чимало богословських текстів, які вплинули на розвиток християнського вчення. Чоловік щасливо прожив до старості. Його поховали у Ватиканському соборі.

Святий Агапіт народився в Каппадокії у християнській родині. Господь наділив чоловіка даром зцілення. Імператор Лікіній влаштовував переслідування християн, зокрема й Агапіта. Одного разу йому довелося пережити страшні муки. Однак Агапіт залишився живим. Згодом його обрали єпископом Синадським. Чоловік прожив довге життя та залишався вірним Христу.

Традиції та прикмети 18 лютого

У цей день віряни йшли до храму та молилися до святих Лева та Агапіта. Люди просили у них здоров'я, достатку та щастя родині.

У народі вже чекали в цей час весни. Особливо, якщо чули спів пташок, то це було знаком, що тепла пора вже поруч. Також випікали пиріжки та пригощали ними близьких.

Якщо протягом дня не було дощу — буде хороший урожай.

Ясний місяць є передвісником сильних морозів.

Чисте небо — швидкої весни не чекайте.

Що не можна робити 18 лютого

Заборонено піддаватися негативним думкам, скаржитися. Можете накликати цим неприємності.

Не варто одягати речі темного кольору.

Не можна виконувати фізичну роботу та працювати на городі. Ризикуєте отримати проблеми зі здоров'ям.

Стрижка у цей день може забрати у вас всі сили.

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