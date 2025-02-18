Церковный праздник 18 февраля: что нельзя делать, чтобы не потерять силы

В этот день не стоит стричься и работать на огороде

Во вторник, 18 февраля, по новому стилю христиане вспоминают святого Льва, бывшего Папу Римского и Агапита-исповедника, епископа Синадского. До введения новоюлианского календаря праздник приходился на 3 марта.

Святой Лев родился и жил в Италии. Он занимался дипломатическими миссиями, а впоследствии стал Папой Римским. Лев издал Томос, согласно которому ввели догмат о том, что Иисус Христос имеет две природы – божественную и человеческую. Это произошло на Халкидонском соборе в 451 году.

Также Льву удалось договориться с варварами, чтобы они не нападали на Рим. В течение жизни он создал немало богословских текстов, повлиявших на развитие христианского учения. Мужчина счастливо прожил до старости. Его похоронили в Ватиканском соборе.

Святой Агапит родился в Каппадокии в христианской семье. Господь наделил мужчину даром исцеления. Император Ликиний устраивал преследования христиан, в том числе Агапита. Однажды ему пришлось пережить страшные мучения. Однако Агапит остался жив. Впоследствии его избрали епископом Синадским. Мужчина прожил долгую жизнь и оставался верным Христу.

Традиции и приметы 18 февраля

В этот день верующие шли в храм и молились святым Льва и Агапита. Люди просили у них здоровье, изобилие и счастье семье.

В народе уже ожидали в это время весны. Особенно, если слышали пение птичек, то это было знаком, что теплая пора уже рядом. Также выпекали пирожки и угощали близких.

Если в течение дня не было дождя, будет хороший урожай.

Ясная луна является предвестником сильных морозов.

Чистое небо – скорой весны не ждите.

Что нельзя делать 18 февраля

Запрещено подвергаться негативным мыслям, жаловаться. Можете навлечь этим неприятности.

Не стоит одевать вещи черного цвета.

Нельзя выполнять физическую работу и работать на огороде. Рискуете получить проблемы со здоровьем.

Стрижка в этот день может отнять у вас все силы.

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