Поїзд поїхав раніше розкладу і "забув" пасажира у Львові: в "Укрзалізниці" пояснили чому

Чоловік залишився без речей у Львові – що каже "Укрзалізниця"?

Несподіваний інцидент трапився з пасажиром поїзда №039 Дніпро – Берегове, який залишився на пероні у Львові без речей, документів і верхнього одягу. Чоловік вийшов за ліками, а поїзд вирушив раніше, ніж він очікував.

Про неприємний випадок пасажир повідомив на офіційній сторінці "Укрзалізниці" у Facebook. "Я придбав квиток на поїзд 039, що мав вирушати з Дніпра 29 березня о 18:17. Сьогодні, коли поїзд прибув до Львова о 09:15, провідник повідомила, що стоянка триватиме до 09:40. Я вийшов за ліками, але поїзд відправився о 09:25, і я залишився без речей, верхнього одягу та готівки", – написав чоловік.

Через цю ситуацію він змушений був добиратися до місця призначення самостійно, витративши 600 гривень на поїздку маршрутками та таксі. "Я отримав не лише фінансові збитки, а й купу незручностей", – зазначив він, вимагаючи від "Укрзалізниці" компенсації.

У відповідь "Укрзалізниця" пояснила, що у ніч з 29 на 30 березня відбулося переведення годинників на літній час, що вплинуло на графік руху поїздів. "Щоб мінімізувати запізнення до кінцевого пункту, було скориговано час стоянок, зокрема у Львові", – відповіли в компанії.

Там також нагадали правила перевезення пасажирів: "Згідно з пунктом 6.6, пасажир зобов'язаний зайняти своє місце до відправлення поїзда. Якщо пасажир запізнився на поїзд з власної вини, компенсація не передбачена".

Пасажир категорично не погодився з такою відповіддю. "Поїзд відправився раніше, ніж передбачено актуальним розкладом – о 09:25 замість 09:40! Тому я вимагаю компенсації!" – наполіг він.

Чи перегляне "Укрзалізниця" свою позицію щодо цього випадку, наразі невідомо.

Раніше "Телеграф" писав проте, що "Укрзалізниця" відновила онлайн-продаж квитків у застосунку 27 березня після масштабної кібератаки на IT-системи компанії. А в касах можна повернути проїзний документ.