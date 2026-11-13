Не купуйте "антидощ" для авто: який овоч впорається краще за хімію

Для обробки скла не готують суміш, а наприкінці використовують воду

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Навіть гарні двірники залишають розводи на склі, особливо коли в повітрі є пил. Тому способи покращити огляд у дощ привертають увагу водіїв – у тому числі найпростіші домашні прийоми.

У Instagram-акаунті @tanya_with_3kids показали, як чоловік натирає лобове скло половинкою сирої картоплини, а потім змиває водою. Авторка публікації розповіла, що дізналася про цей спосіб від чоловіка і здивувалася результатом.

"Мій чоловік показав мені це, і я була шокована тим, що це дійсно спрацювало!", — Написала автор облікового запису @tanya_with_3kids.

Як обробляють лобове скло картоплиною

Ідея прийому – отримати водовідштовхувальний ефект без спеціального складу. Звичайні засоби від дощу виробляють на склі гідрофобний бар’єр, пояснює Auto Express. Картопля в ролику використовують із тією ж метою.

Послідовність проста: сиру бульбу розрізають навпіл, прикладають зрізом до лобового скла і проводять м’якоттю по поверхні. Потім оброблену ділянку поливають водою. Готувати розчин або змішувати картоплю з іншими інгредієнтами для цього не потрібно.

Подібну демонстрацію Daily Dot описує на прикладі відео TikTok-акаунту @nd_home.hacks. У ньому половинкою картоплини натирають скло, що вже покрите краплями, після чого знову ллють воду. Вона йде з обробленої ділянки — саме так на записі демонструють передбачуваний ефект.

Пояснення пов’язують із крохмальною плівкою, яка залишається після контакту м’якоті зі склом. Daily Dot наводить слова MotorMatch про те, як, згідно з цим поясненням, повинен діяти такий шар.

Поливання водою – заключний етап прийому, який показують у коротких відео. Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Що говорять про крохмальну плівку та надійність методу

"Крахмаль утворює захисну плівку, яка не дає волозі утримуватися на поверхні, тому вночі іній осідатиме не так легко, а в дощову або вологу погоду ймовірність утворення конденсату знизиться", — пояснює MotorMatch, чиї слова наводить Daily Dot.

Окреме питання – чистота поверхні після нанесення будь-яких складів. Volkswagen в технічному бюлетені від 22 липня 2015 року попереджає, що бруд, що залишився, залишки засобів для чищення та інших покриттів здатні погіршувати роботу склоочисників. Серед проявів компанія називає розлучення, розмазування води, шум та стрибки щіток по склу.

Volkswagen попереджає: забруднення та залишки складів на склі здатні заважати роботі двірників. Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Як повідомляв "Телеграф", в окремих регіонах України 13-14 листопада очікується потепління до +18 градусів, після якого з 15 листопада погода зміниться у прогнозі погоди. Це лише погодний контекст для обробки автомобільного скла: джерело не перевіряє ефективність картопляного способу.