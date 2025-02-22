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Коли Прощена неділя і Благовіщення: церковний календар на березень 2025

Автор
Тетяна Кармазіна
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Важливі церковні дати у березні 2025 року
Важливі церковні дати у березні 2025 року. Фото Телеграф

У першому весняному місяці починається Великий піст 2025

У березні 2025 року на українців чекає декілька важливих свят, включаючи церковні події. Які значущі церковні дати відзначаються на початку весни?

Цього місяця в Україні зустрічають три ключові християнські свята: Прощену неділю, Сорок мучеників Севастійських та Благовіщення Пресвятої Богородиці. Також у березні починається Великий піст 2025.

Варто згадати, що з 24 лютого (понеділок) та по 2 березня (неділя) відзначатиметься Масляна 2025. Вона випадає на останні сім днів перед початком Великого посту.

Важливі церковні дати у березні 2025: календар

  • 2 березня — Прощена неділя
  • 3 березня — початок Великого посту 2025
  • 9 березня — святих 40 мучеників Севастійських
  • 25 березня — Благовіщення Пречистої Діви Марії
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Календар церковних свят на березень 2025 року

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні з’явиться ще одне свято, присвячене війську. Йдеться про День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ.

Хтось точно зустрічає цього місяця свій день народження. З цією подією обов’язково треба вітати близьких людей, колег, далеких родичів. "Телеграф" підготував гарні привітання з днем народження у прозі.

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