Коли Прощена неділя і Благовіщення: церковний календар на березень 2025

У першому весняному місяці починається Великий піст 2025

У березні 2025 року на українців чекає декілька важливих свят, включаючи церковні події. Які значущі церковні дати відзначаються на початку весни?

Цього місяця в Україні зустрічають три ключові християнські свята: Прощену неділю, Сорок мучеників Севастійських та Благовіщення Пресвятої Богородиці. Також у березні починається Великий піст 2025.

Варто згадати, що з 24 лютого (понеділок) та по 2 березня (неділя) відзначатиметься Масляна 2025. Вона випадає на останні сім днів перед початком Великого посту.

Важливі церковні дати у березні 2025: календар

2 березня — Прощена неділя

— Прощена неділя 3 березня — початок Великого посту 2025

— початок Великого посту 2025 9 березня — святих 40 мучеників Севастійських

— святих 40 мучеників Севастійських 25 березня — Благовіщення Пречистої Діви Марії

Календар церковних свят на березень 2025 року

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