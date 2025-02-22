Коли Прощена неділя і Благовіщення: церковний календар на березень 2025
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У першому весняному місяці починається Великий піст 2025
У березні 2025 року на українців чекає декілька важливих свят, включаючи церковні події. Які значущі церковні дати відзначаються на початку весни?
Цього місяця в Україні зустрічають три ключові християнські свята: Прощену неділю, Сорок мучеників Севастійських та Благовіщення Пресвятої Богородиці. Також у березні починається Великий піст 2025.
Варто згадати, що з 24 лютого (понеділок) та по 2 березня (неділя) відзначатиметься Масляна 2025. Вона випадає на останні сім днів перед початком Великого посту.
Важливі церковні дати у березні 2025: календар
- 2 березня — Прощена неділя
- 3 березня — початок Великого посту 2025
- 9 березня — святих 40 мучеників Севастійських
- 25 березня — Благовіщення Пречистої Діви Марії
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