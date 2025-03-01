На зустрічі Зеленського та Трампа помітили цікавий момент. Це багато пояснює

Це маленька, але важлива деталь

Зустріч президента України Володимира Зеленського та глави США Дональда Трампа мала цікавий, але малопомітний момент, на який звернули увагу в Україні. Він вказує на те, що намагання принизити Зеленського були заплановані заздалегідь.

Під час перебування глави України у Білому домі журналіст запитав Зеленського, чи має той костюм, заявивши, що у США не всім подобається його вигляд. Проте це питання поставив не просто журналіст, а бойфренд конгресвумен Марджорі Грін, яка регулярно робить антиукраїнські заяви. На це звернув увагу дослідник кіберрозвідки Євген Поремчук.

"Провівши певне дослідження, можу впевнено заявити, що це був не просто журналіст, а бойфренд Марджорі Грін (конгресвумен, що системно цькує Україну в конгресі і звинувачувала нас в нацизмі та тортурах цивільних). Тобто спроба привселюдного приниження Зеленського була продумана заздалегідь", — написав Поремчук у Facebook.

Марджорі Грін систематично робить антиукраїнські заяви

Республіканка-конгресмен Марджорі Тейлор Грін відома своїми антиукраїнськими поглядами, за це її навіть прозвали "московською Марджорі". Її заяви повністю відповідають наративам російської пропаганди та суперечать очевидним фактам щодо розв’язаної Росією війни.

У березні 2022 року Грін заявила, що Україна нібито сама спровокувала російську агресію, адже роками вибудовувала альянси з країнами Заходу, "дратуючи ведмедя". У квітні 2023 вона була серед 19 республіканців, які звернулися до президента США Джо Байдена з листом-вимогою про припинення "необмеженої допомоги Україні Сполученими Штатами Америки".

У лютому 2024 року Грін спровокувала міжнародний скандал, заявивши, що британський міністр закордонних справ Джеймс Кемерон "може поцілувати її в *упу". Її заява пролунала у відповідь на заклик Кемерона допомогти Україні.

Що сталося на переговорах Зеленського та Трампа

У п’ятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулася зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Лідери обговорювали питання двосторонньої співпраці, зокрема підписання угоди про корисні копалини. Але під час зустрічі виник скандал: Зеленський посперечався з Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Перепалка почалась після слів Зеленського про гарантії безпеки. Але західні ЗМІ доходять висновку, що скандал навмисне спровокував Джей Ді Венс.

Після цього переговори було достроково перервано, Зеленський залишив Білий дім, а Трамп виступив з черговою порцією заяв, у яких звинуватив в інциденті Володимира Зеленського та заявив, що український президент, мовляв, не виглядає людиною, яка хотіла б припинити війну. Після сварки Зеленський дав інтерв'ю американському телеканалу Fox News, в якому відповів на закиди Трампа про небажання миру та пояснив свою позицію.

Як повідомляв "Телеграф", американські сенатори від Демократичної партії обрушили на президента США Дональда Трампа та віцепрезидента Джей Ді Венса хвилю нищівної критики через скандал із президентом України Володимиром Зеленським. Основний месседж демократів – Трамп та Венс ганебно поставилися до України та грають на боці Володимира Путіна, що не неприпустимим.