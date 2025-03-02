У Трампа зробили дивні висновки щодо одягу Зеленського

За словами радника Трампа, одяг Зеленського не пасував до обговорень

Радник президента США з національної безпеки Майк Волтц заявив, що після зустрічі в Білому домі залишилися сумніви щодо наміру Володимира Зеленського припинити бойові дії. Одна з його претензій стосувалася зовнішнього вигляду українського президента.

Деталями він поділився в інтерв’ю Fox News. Радник Трампа зазначив, що зустріч у Білому домі викликала "розчарування та злість" у президента США.

"Не зрозуміло, чи справді Зеленський хоче зупинити бойові дії. Він увійшов одягнений не так, щоб вирішувати такі питання. Віцепрезидент сказав: "Досить". Президент сказав: "Досить". І я повинен вам сказати, що це був неправильний підхід, неправильний час в історії і, безумовно, не той президент, щоб з ним можна було таке провернути. Це не Джо Байден", — сказав Волтц.

Через загострення дискусії під час зустрічі держсекретар Марко Рубіо порадив завершити переговори, а сам Волтц повідомив Зеленського, що його присутність в Білому домі більше не бажана. Він також заявив, що українська сторона усвідомила складність ситуації, тоді як сам Зеленський "продовжував сперечатися".

"Його посол та його радник були практично у сльозах, вони не хотіли, щоб це просунулося вперед", — додав Волтц.

Нагадаємо, Зеленський приїхав на зустріч у чорній кофтині з гербом України та штанах відповідного кольору. Натомість Дональд Трамп одягнув вже традиційний темно-синій костюм та яскраво-червону краватку. У Білому домі журналіст запитав Зеленського, чи має той костюм, заявивши, що у США не всім подобається його вигляд.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, ким є журналіст, який поставив питання щодо костюма та чому його особистість вказує на те, що намагання принизити Зеленського були заплановані заздалегідь.