"Чего ты удрал?": известный шоумен раскритиковал Вакарчука

Говорил и о Зеленском

Режиссер, актер и шоумен Виктор Андриенко уверен, что смешивать шоу-бизнес и политику плохая идея. И в истории современной Украины есть как минимум один пример, который это показывает.

Об этом он рассказал "Телеграфу" в материале "Я должен играть в "Слуге народа", — Виктор Андриенко о "Квартале", шутках о ТЦК и комедии под ракетами".

Комментируя свою же цитату "Если бы я был президентом, то запретил бы шоу-бизнесу идти в политику", Андриенко подчеркнул, что по сути депутаты уже шоумены, также как и президенты.

"Вспомним Святослава Вакарчука. Он ушел, первую каденцию не досидел и поехал петь. Вторую каденцию не досидел — поехал петь. Так зачем идти в политику, если это не твое?" – говорит режиссер.

По его словам, если человек не может без концертов, творчества и музыки, пусть этим и занимается. Иначе, пытаясь усидеть на двух стульях, можно значительно навредить одному из дел.

"Даже не в деньгах дело. Ты же работал до этого для людей, люди давали тебе энергию, ты писал песни, ты хочешь снова им петь. Это твое призвание. Иди дальше. Ты решил иначе? Хорошо. Ну так здесь иди до конца. А так "не мое" – и удрал. Так зачем туда идти? – добавляет Андриенко.

В то же время, обращая внимание на действующего президента Украины Владимира Зеленского, шоумен не может точно утверждать, что политика оказалась "его делом".

"Давай мы дождемся, и пусть он сам об этом скажет. Когда он уже уйдет и в мемуарах где-нибудь или в интервью будет рассказывать о своих ощущениях", — резюмировал Андриенко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Андриенко высказал свое мнение по поводу "Квартала 95" и его юмора.