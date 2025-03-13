В Ірпені відкрили безкоштовну соціальну пральню

На базі соціальної їдальні в Ірпені, яка вже стала символом підтримки та надії для багатьох мешканців міста, відкрито соціальну пральню.

Про це повідомляє у Facebook народний депутат Костянтин Бондарєв.

"Сьогодні ми розширюємо нашу допомогу, відкриваючи соціальну пральню прямо на базі соціальної їдальні, що функціонує вже третій рік. Ми розуміємо, наскільки важливою є підтримка, особливо у такі непрості часи. Чистий, охайний одяг – це не просто гігієна, це можливість почувати себе комфортніше в цей не простий час. Саме тому, ідея створення соціальної пральні стала для нас логічним та необхідним продовженням нашої гуманітарної місії" — зазначає Бондарєв.

За словами Костянтина Бондарєва, соціальна пральня в Ірпені буде працювати за графіком на базі їдальні. Це зручно та доступно для всіх, хто потребує допомоги. Кваліфіковані та доброзичливі волонтери "Remar S.O.S." завжди будуть поруч, готові допомогти з пранням, надати необхідну підтримку та консультацію.

"Для оснащення пральні ми отримали 4 сучасні пральні машини та 4 сушки для одягу. Хочу висловити особливу подяку нашим друзям з "Кримського фронту"! Саме завдяки їхній щедрій підтримці, ми змогли забезпечити пральню надійним та сучасним обладнанням. Ця допомога є безцінною, і вона ще раз підкреслює, що українці єдині у своєму прагненні допомогти один одному, незалежно від відстаней та обставин", — говорить Бондарєв.

"Відкриття Соціальної пральні – це результат спільної праці, щирого бажання допомогти та віри в те, що разом ми можемо подолати будь-які труднощі. Я глибоко вдячний кожному, хто долучився до реалізації цього важливого проєкту: волонтерам "Remar S.O.S.", "Кримському фронту", команді соціальної їдальні, та усім небайдужим, хто підтримує наші ініціативи. Також сьогодні було підписано тристоронній меморандум, щодо подальшої співпраці. Запрошуємо всіх, хто потребує допомоги, скористатися послугами нашої Соціальної пральні! Двері відчинені для кожного!" — підсумовує Костянтин Бондарєв.