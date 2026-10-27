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"Шахівниця" на обличчі: Путіна перекосило у прямому етері (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Володимир Путін Новина оновлена 27 жовтня 2026, 14:42
Володимир Путін. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

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На свіжих кадрах із президентом РФ Володимиром Путіним на його обличчі помітно виражену сітку зморшок: горизонтальні лінії на лобі перетинаються з вертикальними, нагадуючи "шахівницю".

Відео знято в Москві, де проходить Форум країн – експортерів газу. Про це повідомляє "Телеграф".

Володимир Путін із опущеним поглядом перед мікрофоном, на лобі видно горизонтальні та вертикальні зморшки
На кадрах із газового саміту в Путіна видно сітку перехресних зморшок

Як штучний розум пояснив це

Gemini назвав кілька можливих причин. Перша – гіпертонус і різноспрямована міміка: якщо одночасно підіймати брови й напружувати перенісся, з часом на шкірі з’являються заломи у двох напрямках. Друга – будова і щільність шкіри. З віком вона втрачає еластичність, а об’єм підшкірно-жирової клітковини зменшується. Через це мімічні складки закріплюються. Ще одним фактором він назвав анатомію сухожильного шолома.

Крупний план Путіна в темному костюмі та бордовій краватці на червоно-синьому тлі
Gemini пов’язав незвичний малюнок складок із роботою м’язів та особливостями шкіри

Які м’язи формують лінії на лобі та біля перенісся

Горизонтальні складки виникають через роботу лобового м’яза – m. frontalis, який підіймає брови. В огляді анатомії лоба Medscape пояснює, що численні прикріплення цього м’яза до шкіри утворюють поперечні заломи. У підшкірному шарі також проходять поперечні фіброзні перегородки: частково саме вони відповідають за глибокі горизонтальні зморшки.

Вертикальні складки між бровами утворює м’яз, що зморщує брову: він тягне її до центру й униз. М’яз гордіїв діє інакше – опускає внутрішні краї брів і створює горизонтальні складки біля кореня носа. Так різні м’язи формують лінії різного напрямку на сусідніх ділянках обличчя.

У центрі косметології Neovita розрізняють мімічні та статичні зморшки на лобі. Перші з’являються через активну міміку й трапляються навіть у молодому віці. Другі частіше виникають після 35–40 років на тлі вікових змін у глибоких шарах шкіри. Емоційна міміка може створювати складки обох типів – горизонтальні та вертикальні.

Як повідомляв "Телеграф", під час ходьби Путін часто тримає праву руку близько до тіла й майже не рухає нею. Цей жест дає окремий привід для інтерпретацій.

Теги:
#Росія #Володимир Путін #Зморшки