Глава Кремля виступив на енергетичному форумі

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На свіжих кадрах із президентом РФ Володимиром Путіним на його обличчі помітно виражену сітку зморшок: горизонтальні лінії на лобі перетинаються з вертикальними, нагадуючи "шахівницю".

Відео знято в Москві, де проходить Форум країн – експортерів газу. Про це повідомляє "Телеграф".

На кадрах із газового саміту в Путіна видно сітку перехресних зморшок

Як штучний розум пояснив це

Gemini назвав кілька можливих причин. Перша – гіпертонус і різноспрямована міміка: якщо одночасно підіймати брови й напружувати перенісся, з часом на шкірі з’являються заломи у двох напрямках. Друга – будова і щільність шкіри. З віком вона втрачає еластичність, а об’єм підшкірно-жирової клітковини зменшується. Через це мімічні складки закріплюються. Ще одним фактором він назвав анатомію сухожильного шолома.

Gemini пов’язав незвичний малюнок складок із роботою м’язів та особливостями шкіри

Які м’язи формують лінії на лобі та біля перенісся

Горизонтальні складки виникають через роботу лобового м’яза – m. frontalis, який підіймає брови. В огляді анатомії лоба Medscape пояснює, що численні прикріплення цього м’яза до шкіри утворюють поперечні заломи. У підшкірному шарі також проходять поперечні фіброзні перегородки: частково саме вони відповідають за глибокі горизонтальні зморшки.

Вертикальні складки між бровами утворює м’яз, що зморщує брову: він тягне її до центру й униз. М’яз гордіїв діє інакше – опускає внутрішні краї брів і створює горизонтальні складки біля кореня носа. Так різні м’язи формують лінії різного напрямку на сусідніх ділянках обличчя.

У центрі косметології Neovita розрізняють мімічні та статичні зморшки на лобі. Перші з’являються через активну міміку й трапляються навіть у молодому віці. Другі частіше виникають після 35–40 років на тлі вікових змін у глибоких шарах шкіри. Емоційна міміка може створювати складки обох типів – горизонтальні та вертикальні.

Як повідомляв "Телеграф", під час ходьби Путін часто тримає праву руку близько до тіла й майже не рухає нею. Цей жест дає окремий привід для інтерпретацій.