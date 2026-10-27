Завтра в "АТБ" буде на що полювати: ціна на популярний продукт впаде до 10 грн

У Threads заінтригували акцією

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У межах акції, яка може стартувати вже завтра, сиркові десерти продаватимуть за 10 гривень. Майбутня пропозиція зацікавила покупців, які стежать за знижками на продукти.

Про можливу акцію повідомив акаунт @super_znyzhky_akcii у Threads. Автор допису назвав її спойлером до завтрашніх знижок.

Анонс знижки на сирки привернув увагу покупців до ціни десертів

"Сирочки по 10 грн??? Зараз ще ні, а от завтра – так!!!" – написав автор акаунта @super_znyzhky_akcii.

Отже, названа ціна діятиме наступного дня після публікації допису, тобто 28 жовтня. Йдеться саме про сирочки: автор окремо уточнив категорію товару та зазначив, що це не дві згадані марки.

"Це не "Ферма" і не "Злагода", але теж смачні", – зазначив автор.

Наразі ці сирки коштують 13,90 гривні за штуку незалежно від обраного смаку. Покупцям доступні три варіанти: полуниця, кокос і згущене молоко.

Ці сирки зараз коштують 13,90 грн, а завтра можуть подешевшати до 10 грн

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в одному з магазинів мережі "АТБ" покупцям пропонують готові гарячі страви, які можна швидко підігріти перед вживанням. Також ми розповідали, де саме продають таку їжу та скільки доведеться заплатити за обід.