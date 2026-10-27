Останній день акції в "АТБ": встигніть зекономити майже 30 грн на пачці популярного і корисного продукту

Акція охоплює одразу три варіанти цієї продукції

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Сьогодні, 27 жовтня, в "АТБ" завершується акція на кисломолочний сир "Білоцерківський". Знижка становить 27% і поширюється на нежирний сир, а також на варіанти жирністю 5% та 9%. Це останній день пропозицій, що діють із 21 до 27 жовтня, повідомляє "Телеграф".

Більше читайте у матеріалі: "Кава, морозиво й побутова хімія зі знижками: які пропозиції діють в "АТБ" цього тижня"

Сир кисломолочний "Білоцерківський" 9% в упаковці 350 г коштує 72,90 грн замість 100,40 грн. Це найдорожчий із трьох акційних варіантів.

Сир кисломолочний "Білоцерківський" 5% такої самої ваги продають за 66,90 грн замість 91,90 грн.

Найнижча ціна – на нежирний кисломолочний сир "Білоцерківський": упаковка 350 г обійдеться в 61,90 грн замість 84,90 грн. У картці цього товару зазначено жирність 0% і позначку про завершення пропозиції.

Нежирний сир "Білоцерківський" бере участь в акції до 27 жовтня

Нагадаємо, як раніше писав "Телеграф", співробітник "АТБ" розповів, що роблять з випічкою після закриття.