Біжіть за шоколадом: у Roshen знизили ціни на популярні плитки одразу на 100 грн

Більшість акційних плиток коштують 93,43 грн, а варіант із цілим фундуком – 116,96 грн

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У магазинах Roshen діють знижки на популярний молочний шоколад Lacmi, які триватимуть до 9 листопада 2026 року. На більшість плиток цієї лінійки ціни знизили на 52%, а шоколад із цілим фундуком можна придбати зі знижкою 49%.

Про акційні пропозиції свідчить каталог магазину Roshen, де представлені різні смаки шоколаду Lacmi зі зниженими цінами. Акція дозволяє покупцям заощадити на улюблених солодощах до вказаної дати.

За 93,43 грн пропонують кілька смаків: Strawberry cake вагою 275 г, із кокосом та мигдалем – 280 г, з арахісом і карамельно-арахісовою начинкою – 295 г. Стільки ж коштують плитки з шоколадно-горіховою начинкою і печивом вагою 265 г та з вафлею і подвійним кремом – 235 г.

Знижки на молочний шоколад Lacmi у "Рошен" сягають 52%

Молочний шоколад Lacmi з цілим фундуком і карамельно-шоколадною начинкою продають за 116,96 грн. Вага цієї плитки – 295 г. Усі шість перелічених варіантів позначені в каталозі як наявні. У середньому на одній із цих плиток можна заощадити близько 103 грн.

Серед акційних позицій також є Lacmi Big Bite вагою 200 г зі знижкою 52%. Однак цей варіант наразі відсутній.

Як повідомляв "Телеграф", у "АТБ" знизили ціни на шоколад Lacmi на 44%.