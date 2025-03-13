В Ирпене открыли бесплатную социальную прачечную

На базе социальной столовой в Ирпене, уже ставшей символом поддержки и надежды для многих жителей города, открыта социальная прачечная.

Об этом сообщает в Facebook народный депутат Константин Бондарев.

"Сегодня мы расширяем нашу помощь, открывая социальную прачечную прямо на базе социальной столовой, функционирующей уже третий год. Мы понимаем, насколько важна поддержка, особенно в такие непростые времена. Чистая, аккуратная одежда – это не просто гигиена, это возможность чувствовать себя комфортнее в это непростое время. Именно поэтому идея создания социальной прачечной стала для нас логичным и необходимым продолжением нашей гуманитарной миссии" — отмечает Бондарев.

По словам Константина Бондарева, социальная прачечная в Ирпене будет работать по графику на базе столовой. Это удобно и доступно для всех, кто нуждается в помощи. Квалифицированные и доброжелательные волонтеры Remar SOS всегда будут рядом, готовые помочь со стиркой, оказать необходимую поддержку и дать консультацию.

"Для оснащения прачечной мы получили 4 современные стиральные машины и 4 сушки для одежды. Хочу выразить особую благодарность нашим друзьям из "Крымского фронта"! Именно благодаря их щедрой поддержке, мы смогли обеспечить прачечную надежным и современным оборудованием. Эта помощь бесценна, и она еще раз подчеркивает, что украинцы едины в своем стремлении помочь друг другу, независимо от расстояний и обстоятельств", — говорит Бондарев.

"Открытие Социальной прачечной – это результат совместной работы, искреннего желания помочь и веры в то, что вместе мы можем преодолеть любые трудности. Я глубоко благодарен каждому, кто приобщился к реализации этого важного проекта: волонтерам "Remar SOS", "Крымскому фронту", команде социальной столовой и всем неравнодушным, которые поддреживают наши инициативы. Также сегодня подписан меморандум о дальнейшем сотрудничестве. Приглашаем всех, кто нуждается в помощи, воспользоваться услугами нашей Социальной прачечной!" — заключает Константин Бондарев.