Ексклюзив за 40 тисяч: Астаф'єва нарядилася для радіодиктанту (фото)

Для етеру співачка обрала жовту оксамитову модель

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У вівторок, 27 жовтня, українська модель, співачка і ведуча Даша Астаф’єва прочитала радіодиктант національної єдності – 2026. У прямій трансляції екссолістка гурту "NikitA" з’явилася у стильному жакеті Jasmine від українського бренду PASKAL.

Вартість такої моделі становить близько 40 тисяч грн. Про це повідомляє "Телеграф".

Даша Астаф’єва долучилася до читання Радіодиктанту національної єдності – 2026

Оксамитовий жакет із символом

Вартість жакета на сайті PASKAL становить €861. Модель представлена під назвою VELVET JASMINE JACKET. Її головна особливість – скульптурна форма з лініями, натхненними квітами.

Жакет має овальний низ і м’яко підкреслені плечі. Для підкладки використано металізовану тканину memory. Модель випущена в обмеженій кількості.

Оксамитовий жакет Jasmine від PASKAL коштує €861

В етері Астаф’єва доповнила яскравий жакет стилізованим колоском, тонкою прикрасою на шиї та годинником. Образ завершили круглі окуляри в темній оправі, короткі кучері та помада насиченого відтінку.

Для етеру Астаф’єва доповнила жовтий жакет брошкою і круглими окулярами

Уперше текст читали двоє людей

Цього року радіодиктант уперше в його історії читали відразу двоє людей. Разом з Астаф’євою до акції долучився вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков – володар звання найкращого вчителя України 2021 року за версією Global Teacher Prize Ukraine.

Автором тексту став письменник і ветеран Артур Дронь. Радіодиктант традиційно присвячений до Дня української писемності та мови. У 2026 році акцію провели у 27-й раз.

Уперше в історії акції текст радіодиктанту читали двоє людей

Як повідомляв "Телеграф", одразу після радіодиктанту в соцмережі Threads почалося бурхливе обговорення цієї події. Найбільше коментарів дісталося саме Астаф’євій.