Йодована, морська чи звичайна кам'яна: яку сіль краще ставити на стіл

Різні варіанти відрізняються не тільки кольором та розміром кристалів

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В українських магазинах продають кілька видів харчової солі: звичну кам’яну, йодовану, морську та навіть рожеву гімалайську. Вони відрізняються походженням, обробкою, кольором та розміром кристалів. Але чи робить це один вид принципово краще за інших? Розбираємось, чим вони відрізняються.

Кам’яна сіль – один із найпоширеніших варіантів. Її добувають із підземних родовищ, потім подрібнюють та очищають. Залежно від ступеня обробки сіль буває великого та дрібного помелу. Її використовують для приготування різних страв.

Йодована сіль відрізняється від звичайної додавання сполук йоду. Основою для неї може бути як кам’яна, і морська сіль. Зовні вона майже не відрізняється від звичної кухонної, а інформацію про добавку виробник вказує на упаковці.

Морську сіль одержують, випаровуючи морську воду. У ній можуть бути невеликі кількості інших мінералів — магнію, калію і кальцію. Однак, як зазначає Центр громадського здоров’я України, їх зміст незначний. Морська сіль буває різного помелу: від дрібних кристалів до великих пластівців.

Окремо варто сказати про рожеву гімалайську соль. Її незвичайний відтінок пояснюється присутністю оксидів заліза. Сіль видобувають із родовищ і використовують як приготування їжі, так прикрашання готових страв.

Чим відрізняються різні види солі

За інформацією Центру громадського здоров’я МОЗ України, основу більшості видів солі становить хлорид натрію. Вони різняться переважно походженням, ступенем обробки, текстурою і додатковими компонентами.

Кам’яна — відрізняється способом видобутку та помелом.

Йодована – містить додані сполуки йоду.

Морська виходить при випаровуванні морської води і може містити мінеральні домішки.

Гімалайська рожева – набуває характерного кольору завдяки природним домішкам.

Висока ціна чи незвичайний зовнішній вигляд не обов’язково означають, що перед покупцем є принципово інший продукт. При виборі солі можна орієнтуватися її склад, розмір кристалів і те, як її планують використовувати у кулінарії.

Види солі відрізняються походженням, обробкою та розміром кристалів

Як повідомляв "Телеграф", на підвіконня ставлять миску з 200-300 грамами солі великого помелу, щоб осушувати повітря.