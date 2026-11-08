Деякі українці отримають грошову допомогу на зиму: хто може подати заяву

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З 9 листопада 2026 року жителі Стецьківського старостинського округу зможуть подати заяву на одноразову допомогу на зимовий період. На одне домогосподарство передбачено 5 000 гривень.

Про умови виплати повідомляє сторінка Департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради у Facebook. Подати документи й отримати гроші зможе один уповноважений представник сім’ї, який відповідає вимогам програми.

Хто може отримати зимову допомогу

На виплату можуть розраховувати місцеві жителі, які фактично проживають у Стецьківському старостинському окрузі та мають там зареєстроване або задеклароване місце проживання. Водночас вони не повинні перебувати на обліку як внутрішньо переміщені особи за межами округу.

Допомога також належить внутрішньо переміщеним особам, які перебувають на обліку ВПО в межах округу. На дату звернення вони мають перебувати на обліку не менше одного року.

Право переселенців на допомогу залежить від того, як довго вони перебувають на обліку ВПО в окрузі

Куди подати заяву

Документи потрібно подати особисто за однією з двох адрес. У селі Стецьківка їх приймають у секторі з питань управління сільськими територіями на вулиці Сумській, 20.

Також можна звернутися до Департаменту соціального захисту населення в Сумах за адресою: вулиця Харківська, 35.

Заяву на зимову допомогу потрібно подати особисто Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Які документи потрібні для виплати

До заяви потрібно додати копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків. Також знадобиться витяг про зареєстроване місце проживання або довідка ВПО. Під час подання копій пред’явіть оригінали документів.

Крім того, потрібні довідка про склад сім’ї, видана ЦНАП у Сумах, і довідка про фактичне місце проживання, видана старостою.

Якщо в домогосподарстві є інші повнолітні члени сім’ї, від них знадобиться згода на призначення уповноваженого представника. Він подаватиме документи й отримуватиме гроші.

У заяві потрібно вказати банківський рахунок заявника для перерахування матеріальної допомоги.

Як повідомляв "Телеграф", із січня 2026 року в Україні зросли дитячі соціальні виплати. Запровадили разову виплату при народженні дитини та низку інших програм.