В України з’явилися "довгі" карти: у мережі жартують про нові ракети ЗСУ

Успіхи української зброї не залишили мережу поза увагою

Україна, схоже, отримала власні крилаті ракети з дальністю поразки близько 1000 кілометрів. Йдеться про КР "Довгий Нептун", якою, ймовірно, завдали удару по нафтобазі в Туапсе (Краснодарський край).

Як і будь-яка інша гучна подія, можливе успішне застосування далекобійної ракети України не пройшло повз користувачів мережі, які вже почали публікувати жарти та меми з цього приводу. "Телеграф" зібрав найкращі.

Багато хто здивувався тому, чому для ракети було обрано саме таку назву.

Тут слід зазначити, що подібна традиція вже давно простежується в українському сегменті мережі. Наприклад, британські Storm Shadow у мережі для простоти називали "квадратними ракетами", а американські ATACMS — "товстими". А знаючи любов українського воєнпрому до іменування своєї зброї на честь українських мемів (один дрон "Паляниця" чого вартий), можна було очікувати, що і "Нептун" стане "довгим".

Однак у мережі зазвичай люблять міряти довжину інших… речей. Тож і цього разу не обійшлося.

Але були й інші жарти. Наприклад, про те, що тепер Україна має карти, які можна показати Трампу.

Або про те, що "Довгі Нептуни" потребують невеликого доопрацювання. Наприклад, ядерної боєголовки.

Крім того, знайшлися й ті, хто пригадав класику.

Як відомо, Україна у питаннях далекобійної зброї багато в чому залежить від постачання від союзників і через це відчуває їх брак. Наприклад, це сталося з ракетами ATACMS, які, за даними ЗМІ, закінчилися ще в січні.