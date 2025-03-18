Переговори Трампа та Путіна по телефону: о котрій годині по Києву розпочнеться розмова

Різниця у часі з Вашингтоном складає шість годин

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп проведе телефонну розмову зі своїм російським колегою Володимиром Путіним 18 березня. Стало відомо, о котрій відбудеться розмова.

Інформацію про це опублікували у різних ЗМІ. Там вказують, що дзвінок призначено о 17:00 за Києвом.

У Москві тим часом буде 18:00, а у Вашингтоні – 11:00. Різниця у часі між столицею США та Україною становить 6 годин, а з Росією – 7 годин.

Тим часом прессекретар Путіна Дмитро Пєсков каже, що розмова очікується о 16-18 годині за московським часом. Тобто о 15:00 – 17:00 за київським.

Не пропустіть: "Путін і Трамп поговорять телефоном: усі відомі деталі". "Телеграф" стежитиме за всіма подробицями та публікуватиме оновлену інформацію.

Що відомо про майбутню розмову Путіна та Трампа

Спецпредставник США Близького Сходу Стів Віткофф після візиту до Москви повідомив, що розмова Трампа та Путіна відбудеться найближчим часом. Він заявив, що США "зменшують розрив між двома країнами" і, що Трамп з Путіним матиме "хорошу і позитивну" розмову.

Пізніше стало відомо, що телефонну розмову заплановано на 18 березня. Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що розмова планується саме цього дня. Кремль не розкриває деталей майбутньої розмови свого лідера із Трампом.

Також Трамп окреслив основні теми своєї майбутньої розмови з Путіним. Він розповів, що питання території та електростанції стануть частиною розмови про завершення російсько-української війни.

При цьому у США не виключають застосування "важелів тиску" проти Москви, якщо розмова не виправдає очікування Трампа. Про це розповіла речник Білого дому Керолайн Левітт.

Росії сподіваються на те, що майбутня розмова президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним дозволить "реанімувати" відносини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що екс-посол США припустив, що Путін вимагатиме ще більших поступок від України. Колишній посол США в Росії Майкл Макфол вважає, що Путін, швидше за все, погодиться на 30-денне перемир’я, оскільки вже багато одержав. Але Трамп грає з Путіним у погану гру – за правилами мешканця Кремля.