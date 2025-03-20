С Международным днем счастья: самые красивые поздравления для близких в открытках и картинках

Отправьте яркую картинку другу или близкому человеку, чтобы поднять им настроение в День счастья

В целом мире 20 марта ежегодно отмечается Международный день счастья. Этот праздник напоминает нам о самых важных вещах. В условиях войны, потерь и ежедневных испытаний счастье для украинцев кажется почти роскошью. Поэтому очень важно приветствовать родных и поднять им настроение.

Праздник был основан ООН в 2012 году. Его целью было подчеркнуть, что стремление к счастью является основной целью человечества, наряду с экономическим развитием и социальной справедливостью.

Обязательно поздравьте защитников и защитниц Украины – они ежедневно борются за наше право на счастливую жизнь. Их мужество и самопожертвование – самый большой вклад в наше будущее. Отправьте яркую картинку своим родным, друзьям и коллегам – сейчас невероятная важная поддержка, а красочная открытка точно вызовет улыбку.

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