Від "сірої мишки" до елегантної першої леді: як змінився стиль Олени Зеленської після 2019 року (фото)

Дружина президента до набуття статусу першої леді була непублічною

Олена Зеленська – дружина президента України Володимира Зеленського і відповідно перша леді нашої країни. До каденції чоловіка на посаді президента, Олена Зеленська була непублічною особою, рідко з’являлася на публіці та воліла залишатися за лаштунками студії "Квартал 95". Однак із набуттям статусу першої леді все змінилося.

"Телеграф" розповість, як із непримітної "сірої миші" до 2019 року Олена Зеленська перетворилася на елегантну першу леді.

Олена Зеленська — як змінився її стиль

Про Олену Зеленську до президентства її чоловіка мало що відомо, вона була непублічною особою і ніколи особливо не прагнула публічності, на відміну від свого чоловіка-актора, а тепер ще й президента України. До 2019 року Зеленська сама вела свої соцмережі, де показувала своє життя таким, як воно є — у буденних образах, без яскравого макіяжу та з простими зачісками.

З молодості Олена Зеленська любила короткі стрижки та свій природний білявий колір волосся. Судячи з ранніх знімків, вона не експериментувала з укладанням та фарбуванням волосся, віддаючи перевагу природності. А макіяж взагалі був рідкістю на її обличчі.

Однак після обрання Володимира Зеленського президентом України у 2019 році Олені Зеленській довелося переглянути свій стиль. З початку президентства чоловіка вона стала першою леді — публічною особою та прикладом для багатьох українок. Паралельно з цим, її іміджем у публічному просторі та соцмережах зайнялися професіонали – стилісти, фотографи тощо.

Олена Зеленська. Фото: Getty Images

Зміни стали помітні майже відразу, а під час війни вони лише посилилися. Олена Зеленська тепер з’являється на публіці у бездоганному вбранні, віддає перевагу елегантному класичному стилю, а її гардероб завжди відповідає заходам, які вона відвідує в Україні та під час закордонних візитів.

Олена та Володимир Зеленські. Фото: Getty Images

Змінилася також зачіска Олени Зеленської — вона відпустила волосся завдовжки нижче шиї, носить стильні укладки або елегантні зачіски. На її обличчі завжди ідеальний стриманий макіяж, що підкреслює природну красу та риси обличчя. Олена Зеленська після 2019 року стала прикладом для наслідування жінок не лише в Україні, а й за її межами.

Олена Зеленська. Фото: Getty Images

Олена Зеленська. Фото: Getty Images

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