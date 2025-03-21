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Куртуа дізнався про Житомир: найкращі меми про матч Україна — Бельгія (фото)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Україна — Бельгія Новина оновлена 21 березня 2025, 00:45
Україна — Бельгія. Фото Українська асоціація футболу (УАФ)

Мережа відреагувала на гучну перемогу збірної України

У четвер, 20 березня, збірна України перемогла команду Бельгії (3:1) у першому матчі стикового раунду Ліги націй УЄФА. Поєдинок подарував уболівальникам масу емоцій, породивши чимало мемів через різні ситуації на полі.

Паблік "Брутальний футбол" зібрав найкращі меми про гру. В основному, користувачі жартували про кіпера гостей Тібо Куртуа, який є прямим конкурентом Андрія Луніна в "Реалі".

За гостей відзначився Ромелу Лукаку. За "господарів" забивали Олексій Гуцуляк, Владислав Ванат та Ілля Забарний, причому перші два вийшли на заміну у другому таймі.

Відеоогляд матчу Україна - Бельгія
Лукаку забив головою фактично без опору захисників
Збірна України втратила через травми відразу двох правих захисників
Збірна України втратила через травми відразу двох правих захисників
Збірна України переламала перебіг поєдинку на 66-й хвилині
Збірна України переламала перебіг поєдинку на 66-й хвилині
Перший гол у ворота Бельгії забив вінгер житомирського "Полісся" Олексій Гуцуляк
Другий гол у ворота Куртуа забив Владислав Ванат із "Динамо"
Зрозуміло, що Ванат подорожчав після гола у ворота Бельгії
Третій гол у ворота Куртуа забив Забарний, який грає за "Борнмут" на прізвисько "Вишні"
Анчелотті все одно ставитиме в основу "Реала" Куртуа
Це точно була Україна, а не Бразилія?

Нагадаємо, восени 2024 року збірна України посіла на груповому етапі Ліги націй друге місце у своєму квартеті в дивізіоні B. Цей результат вивів Синьо-жовтих у стиковий раунд за право піднятися у класі. Переможець 2-матчевого протистояння з Бельгією вийде у дивізіон A, а той, хто програє, гратиме у другому за силою дивізіоні Ліги націй. Раніше Сергій Ребров назвав заявку на березневі матчі, проте перед першою грою стало відомо, що українці втратили основного центрбека.

Теги:
#Футбол #Збірна України #Збірна Бельгії #Ліга Націй УЄФА