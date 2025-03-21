Куртуа дізнався про Житомир: найкращі меми про матч Україна — Бельгія (фото)
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Мережа відреагувала на гучну перемогу збірної України
У четвер, 20 березня, збірна України перемогла команду Бельгії (3:1) у першому матчі стикового раунду Ліги націй УЄФА. Поєдинок подарував уболівальникам масу емоцій, породивши чимало мемів через різні ситуації на полі.
Паблік "Брутальний футбол" зібрав найкращі меми про гру. В основному, користувачі жартували про кіпера гостей Тібо Куртуа, який є прямим конкурентом Андрія Луніна в "Реалі".
За гостей відзначився Ромелу Лукаку. За "господарів" забивали Олексій Гуцуляк, Владислав Ванат та Ілля Забарний, причому перші два вийшли на заміну у другому таймі.
Нагадаємо, восени 2024 року збірна України посіла на груповому етапі Ліги націй друге місце у своєму квартеті в дивізіоні B. Цей результат вивів Синьо-жовтих у стиковий раунд за право піднятися у класі. Переможець 2-матчевого протистояння з Бельгією вийде у дивізіон A, а той, хто програє, гратиме у другому за силою дивізіоні Ліги націй. Раніше Сергій Ребров назвав заявку на березневі матчі, проте перед першою грою стало відомо, що українці втратили основного центрбека.