"Україна зараз в одному відео": мережу розчулило відео з лелекою, який втратив власну домівку

Без хепі-енду історія не залишилась

У мережі завірусилось відео, як лелека втратив свій дім. Його гніздо, яке було на верхівці стовпа електроопори, спалахнуло, а внаслідок гасіння пожежі воно розлетілось вщент.

Проте історія мала продовження, яке ще більше розчулило користувачів мережі. Люди були надзвичайно раді побачити, як лелекам допомогли почати відновлювати свій дім.

Лелека після того, як його гніздо було зруйновано, прилітав на верхівку стовпа з гілочками, але вони падали додолу — на землю. Пташка сіла на електроопору та почало голосно кричати. Користувачі мережі, написали, що лелека так висловлював свій відчай та біль через втрату домівки.

Проте згодом у мережі зʼявилось ще одне відео, на якому небайдужі люди підняли та електроопору спеціальний каркас круглої форми та з заглибленням, що дуже нагадувало по форму гніздо пташок. Усередину поклали гілочки, аби пташки могли туди приземлитись та почати вибудовувати нову домівку. Що й сталось, адже на наступному кадрі вже видно, як дві лелеки сидять у новому гнізді.

Реакція користувачів мережі

Хепі-енд цієї історії розчулив користувачів мережі та подарував їм надію.

У коментарях чимало людей, писали, що цей лелека символізує багатьох українців, які сьогодні втрачають домівки та відновлюють їх "гілочка за гілочкою".

Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі собака Тара, яка працює разом з рятувальниками, лягла на завали та плакала після того, як знайшла тіло дитини. Історія розчулила користувачів мережі.