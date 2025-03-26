Сусіди будуть заздрити: як випрати штори у пральні і не пошкодити їх

Поради для прання штор у пральній машині

Перед великодніми святами або просто з приходом весни багато господинь миють вікна та перуть штори. У цій, здавалося б простій справі, є свої нюанси, про які треба пам’ятати, приступаючи до прання.

Є кілька способів очистити і освіжити штори в домашніх умовах — це ручне прання, прання в пральній машині або відпарювання, пише The Spruce. Якщо вирішили прати штори в машинці, потрібно знати кілька важливих нюансів.

Як прати штори в пральній машині

Для прання підходять штори і фіранки без бавовняної, нейлонової та поліестерної підкладки. Також можна прати мереживні фіранки, але з використанням спеціального сітчастого мішечка. Синтетичні штори із затемняючим ефектом, швидше за все, теж можна прати в машинці, але краще перевірити етикетку з рекомендаціями.

Перед пранням штор можна протестувати маленький куточок тканини щодо стійкості кольору. Для цього опустіть маленький шматочок штори у воду з миючим засобом, яким збираєтеся прати в машині. Якщо тканина не втрачає відтінок, якщо промокнути її білим рушником – штори можна сміливо прати.

Перед тим, як закинути штори в барабан, перевірте їх на наявність фурнітури, гачків, кілець та інших елементів. Також зніміть всі шпильки, затискачі та інші металеві деталі, щоб вони не пошкодили тканину під час прання.

Прозорі мереживні фіранки потрібно прати у спеціальному сітчастому мішку, це запобігатиме розривам та іншим пошкодженням делікатної тканини. Якщо немає такого мішка, можна покласти штори у білу наволочку.

Вмикаючи пральну машину, вибирайте делікатний режим і прохолодну температуру води. Більшість штор вимагають саме делікатного прання без високих температур.

Після прання використовуйте сушильну машину на мінімальних температурах. Також гарним варіантом буде сушіння на свіжому повітрі, якщо є така можливість. Також після прання в залежності від виду штор їх можна погладити праскою.

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