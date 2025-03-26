Соседи будут завидовать: как постирать шторы в стиралке и не повредить их

Полезные советы для стирки штор в стиральной машине

Перед пасхальными праздниками или просто с приходом весны многие хозяйки моют окна и стирают шторы. В этом, казалось бы простом деле, есть свои нюансы, о которых нужно помнить, приступая к стирке.

Есть несколько способов очистить и освежить шторы в домашних условиях — это ручная стирка, стирка в стиральной машине или отпаривание, пишет The Spruce. Если решили стирать шторы в машинке, нужно знать несколько важных нюансов.

Как стирать шторы в стиральной машине

Для машинной стирки подходят шторы и занавески без хлопковой, нейлоновой и полиэстерной подкладки. Также можно стирать кружевные занавески, но с использованием специального сетчатого мешочка. Синтетические шторы с затемняющим эффектом, скорее всего, тоже можно стирать в машинке, но лучше проверить этикетку с рекомендациями.

Перед стиркой штор можно протестировать маленький уголок ткани на предмет стойкости цвета. Для этого опустите небольшой кусочек шторы в воду с моющим средством, которым собираетесь стирать в машинке. Если ткань не теряет оттенок, если промокнуть ее белым полотенцем — шторы смело можно стирать.

Перед тем, как закинуть шторы в барабан, проверьте их на наличие фурнитуры, крючков, колец и других элементов. Также снимите все булавки, зажимы и другие металлические детали, чтобы они не повредили ткань во время стирки.

Прозрачные кружевные занавески нужно стирать в специальном сетчатом мешке, это предотвратит разрывы и другие повреждения деликатной ткани. Если нет такого мешка, можно положить шторы в белую наволочку.

Включая стиральную машину выбирайте деликатный режим и прохладную температуру воды. Большинство штор требуют именно деликатной стирки без высоких температур.

После стирки используйте сушильную машину на минимальных температурах. Также хорошим вариантом будет сушка на свежем воздухе, если есть такая возможность. Также после стирки в зависимости от вида штор, их можно погладить утюгом.

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