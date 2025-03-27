Український Жіночий Конгрес у Черкасах відбудеться 28 березня: де подивитися?

У Конгресі візьмуть участь співзасновниці УЖК, народні депутатки, очільники міністерств, посли європейських країн і країн G7

У п’ятницю, 28 березня, у місті Черкаси працюватиме Український Жіночий Конгрес – провідна платформа жіночого лідерства та гендерної рівності.

Починаючи з 10:00 дискусії точитимуться у чотирьох платформах і будуть присвячені лідерству жінок у місцевому самоврядуванні і підприємництві, навчанню фінансової грамотності, підтримці вразливих груп жінок у сільській місцевості, питанням посилення національної ідентичності.

Героїні УЖК у Черкасах – перш за все, представниці громад, місцеві депутатки, підприємиці, фермерки, активістки громадських організацій. Також участь у Конгресі візьмуть співзасновниці УЖК Олена Кондратюк, Марія Іонова і Світлана Войцеховська, народні депутатки, очільники міністерств, посли європейських країн і країн G7.

Український Жіночий Конгрес щороку, починаючи з 2017 року, проводить головний Конгрес у Києві, а також події у регіонах України.

"Ми вважаємо, що усі головні зміни мають відбуватися у синергії – згори і знизу. Відтак ми хочемо надихнути, мотивувати, навчити жінок з громад перебирати на себе лідерські функції, не боятися змін, адаптуватися, брати відповідальність", – зазначили організатори УЖК.

До роботи УЖК.Черкаси можна долучитися онлайн. Пряма трансляція заходу вестиметься на офіційному сайті Конгресу та сторінках УЖК у соцмережах.

На сайті УЖК 28 березня ви побачите на його головній сторінці банер з трансляцією. Клікайте – і ви на місці.

На Youtube-каналі УЖК за цим лінком.

На сторінці Український Жіночий Конгрес у Фейсбук.

До зустрічі у прямому ефірі 28 березня!

Медіапартнер УЖК — Telegraf.ua