Украинский Женский Конгресс в Черкассах пройдет 28 марта: где посмотреть?

В Конгрессе примут участие соучредительницы УЖК, народные депутаты, главы министерств, послы европейских стран и стран G7

В пятницу, 28 марта, в Черкассах будет работать Украинский Женский Конгресс – ведущая платформа женского лидерства и гендерного равенства.

Начиная с 10:00 дискуссии будут проходить на четырех платформах и будут посвящены лидерству женщин в местном самоуправлении и предпринимательстве, обучению финансовой грамотности, поддержке уязвимых групп женщин в сельской местности, вопросам усиления национальной идентичности.

Героини УЖК в Черкассах – прежде всего представительницы общин, местные депутаты, предприниматели, фермеры, активистки общественных организаций. Также в Конгрессе примут участие соучредительницы УЖК Елена Кондратюк, Мария Ионова и Светлана Войцеховская, народные депутаты, главы министерств, послы европейских стран и стран G7.

Украинский Женский Конгресс ежегодно, начиная с 2017 года, проводит главный Конгресс в Киеве, а также события в регионах Украины.

"Мы считаем, что все главные изменения должны происходить в синергии — сверху и снизу. Следовательно, мы хотим вдохновить, мотивировать, научить женщин из общин перебирать на себя лидерские функции, не бояться изменений, адаптироваться, брать ответственность", — отметили организаторы УЖК.

К работе УЖК.Черкассы можно присоединиться онлайн. Прямая трансляция мероприятия будет проводиться на официальном сайте Конгресса и страницах УЖК в соцсетях.

На сайте УЖК 28 марта вы увидите на его главной странице баннер с трансляцией. Кликайте – и вы на месте.

На Youtube-канале УЖК по этой ссылке.

На странице Украинский Женский Конгресс в Фейсбуке.

До встречи в прямом эфире 28 марта!

Медиапартнер УЖК — Telegraf.ua