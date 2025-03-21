Макрона підколов хорватський прем’єр: момент завірусився у мережі (відео)

Політики перетнулися після гри

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович підійшов до президента Франції Емманюеля Макрона на зборах Європейської ради та показово посміхнувся. У такий спосіб хорват потролив француза після сенсаційної перемоги збірної Хорватії над Францією (2:0) у Лізі націй УЄФА. До речі, у цьому протистоянні вирішується хто стане суперником збірної України у відборі на ЧС-2026.

Пленкович не промовив жодного слова, але його задоволене обличчя видало все. Момент потрапив у пряму трансляцію та завірусився у мережі. Про це повідомляє "Телеграф".

Зазначимо, хорвати вирішили усі питання про переможця матчу ще у першому таймі. За господарів голами відзначилися Анте Будимир та Іван Перишич. Гра-відповідь між командами відбудеться в неділю, 23 березня, у Франції. Переможець 2-матчевого протистояння зіграє у групі D (Україна, Ісландія, Азербайджан) відбору на ЧС-2026, а той, хто програє, — у групі L (Чехія, Чорногорія, Фарери, Гібралтар).

Раніше повідомлялося, що збірна України сенсаційно перемогла Бельгію з рахунком 3:1. Ця гра породила масу мемів та жартів через події на полі.