"Нет рамы – нет драмы": украинка поразила черным юмором в разбитой после обстрела квартире

Пользователи TikTok поддержали автор видео

В TikTok набирает популярность видео жительницы Сум, которая сняла свою разбитую квартиру после обстрела и пошутила о "чистых окнах на Пасху". Видео активно распространяют в соцсетях, к моменту публикации материала оно уже набрало более 100 тысяч просмотров.

Как сообщила автор ролика, речь идет об обстреле Сум 24 марта 2025 года. По данным городского совета, в результате атаки пострадали 88 человек, среди которых 17 – дети.

На видео девушка заходит в разрушенную квартиру и фиксирует на камеру последствия взрыва. Окна выбиты, стекло на полу, и слышен ее комментарий: "Кто это там так красиво окна на Пасху помыл? Ох, бл**ь, не я…".

Обратите внимание, в видео присутствует нецензурная лексика!

В сообщениях под видео украинцы поддерживают авторку, благодарят за юмор и делятся собственным опытом. "Солнышко, молодец, что смеешься. Главное, что все цели", — написала одна из пользовательниц. Другая добавила: "Нет окон — нет проблем. Чернигов с вами".

"У нас такое было в 22-м. Муж ходил, пел: "Нет рамы — нет драмы"", — вспоминает еще одна подписчица.

Многие комментарии касаются традиции мытья окон перед Пасхой, которая уже стала неофициальным соревнование среди украинских хозяек. Пользователи шутят: "Освободили от мытья", "Хорошо, что не мыла — хоть стекла меньше". Автор в ответах подтвердила, что все живы: "Слава Богу, все цели".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что новую волну популярности в Украине завоевала пара аистов, которые поселились в Полтавской области и уже стали звездами социальных сетей.