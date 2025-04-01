Туалет на вулиці та подача води відром: у Києві здають в оренду цікавий "таунхаус"

За покращення житлових умов вимагатимуть додаткові гроші

У столиці з’явилося оголошення про оренду дуже скромного, але "унікального" житла — за 4999 гривень на місяць можна винайняти однокімнатну квартиру з плануванням таунхаус у Солом’янському районі Києва. Щоправда, з деякими нестандартними умовами.

Відповідну пропозицію опублікували на одному з популярних сайтів оренди. В оголошенні зазначено, що квартиру площею 30 м² здають без комісії, з можливістю проживання навіть на один місяць. Автор додає, що ціна "правильна" — саме через умови, в яких доведеться жити.

Головна "особливість" житла — замерзла труба з водою. Тож, як зазначає орендодавець, вода подається "відром" — і відро вже є в наявності. Туалет знаходиться на вулиці, а щоб підключити його в будинку, доведеться платити додатково — 5 тисяч гривень щомісяця.

Помешкання розташоване в одноповерховому дерев’яному будинку 2000-х років побудови, має меблі, душову кабіну, терасу та гостьовий паркінг. З побутової техніки вказано лише праску. Однак тварини вітаються — власник дозволяє селитися з котами, песиками будь-якого розміру і навіть "іншими тваринками".

Неподалік розташовані школа, садок, бювет, магазини та парк. Втім, як видно з опису, орендарям доведеться вирішити для себе головне питання: чи готові вони жити в умовах, де замість крана — відро, а замість санвузла — прогулянка на вулицю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що кімнату з духом СРСР можна зняти у незвичному місці Києва.