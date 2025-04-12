Подарувала чоловікові 25 мільйонів і рідко виходила на публіку: як виглядає дружина ексрегіонала Олександра Вілкула

Дружина та дочка політика давно не з’являються у медійному просторі

Колишній народний депутат від "Партії регіонів", а також ексвіцепрем'єр-міністр України Олександр Вілкул одружений та виховує доньку. З початку війни він обіймає посаду голови Ради оборони Кривого Рогу і нещодавно розповів, як ЗСУ мстили росіянам за ракетний удар по дитячому майданчику.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дружина Олександра Вілкула та що про неї відомо. Ми дізналися деякі факти із життя Олени Анатоліївни.

Як виглядає Олена Вілкул – дружина голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула

Олександр Вілкул є досить відомою фігурою в українській політиці. Свою кар’єру він розпочав ще 2003 року, ставши депутатом від "Партії регіонів", а потім від "Опозиційного блоку". З 2010 до 2012 року він був головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації, а з 2012 по 2014 рік обіймав посаду віцепрем'єр-міністра України.

Олександр Вілкул

Але про своє особисте життя Олександр Вілкул намагався не поширюватися. Відомо, що він одружений з Оленою Анатоліївною Вілкул (1978 року народження), вона, як і чоловік, родом із Кривого Рогу. У 2008 році Олена подарувала політику доньку Марію.

Олександр Вілкул із дружиною Оленою та донькою

У відкритому доступі про Олену мало інформації, оскільки вона намагалася уникати публічності. В одному з інтерв’ю за 2010 рік Олександр зазначив, що дружина Олена після декретної відпустки почала працювати у сфері послуг, але жодних подробиць Вілкул не надав.

Дружина Олександра Вілкула уникає публічності

Але журналісти, проаналізувавши декларацію політика за 2015 рік, з’ясували, що Олена Анатоліївна була значно багатша за свого чоловіка. Основним місцем її роботи було вказано ПАТ ПівнГЗК, а на її банківських рахунках перебувало понад 3 мільйони доларів, також готівкою вона зберігала 1,8 мільйона євро та 1,2 мільйона доларів.

Сім’я Олександра Вілкула

У дружини Вілкула було задекларовано ще квартиру у Кривому Розі, автомобіль та ювелірні прикраси. А у 2016 році колишній "регіонал" вніс зміни до документа, в якому наголошувалося, що дружина Олена подарувала йому понад 25 мільйонів гривень, а також за договором передала йому понад 52 мільйони гривень.

У мережі мало фотографій родини Олександра Вілкула. Його дружина Олена, як і дочка Марія, давно не з’являються у публічному просторі, тому зараз про діяльність жінки нічого невідомо, як і те, де вона перебуває.

Дружина Вілкула подарувала йому 25 мільйонів гривень

"Телеграф" писав раніше, як виглядає дружина голови Ради Руслана Стефанчука. Вони разом понад 25 років.