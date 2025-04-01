Подача воды ведром и туалет на улице: в Киеве сдают в оренду интересный "таунхаус"

За улучшение жилищных условий потребуют дополнительные деньги

В столице появилось объявление об аренде очень скромного, но "уникального" жилья — за 4999 гривен в месяц можно снять однокомнатную квартиру с планировкой таунхаус в Соломенском районе Киева. Правда, с некоторыми нестандартными условиями.

Соответствующее предложение было опубликовано на одном из популярных сайтов аренды. В объявлении говорится, что квартиру площадью 30 м² сдают без комиссии, с возможностью проживания даже на один месяц. Автор добавляет, что цена "правильная" — именно из-за условий, в которых придется жить.

Главная "особенность" жилья — замерзшая труба с водой. Так, как отмечает арендодатель, вода подается "ведром" — и ведро уже есть. Туалет находится на улице, а чтобы подключить его в доме, придется платить дополнительно – 5 тысяч гривен ежемесячно.

Дом расположен в одноэтажном деревянном доме 2000-х годов постройки, имеет мебель, душевую кабину, террасу и гостевой паркинг. Из бытовой техники указан только утюг. Однако животные приветствуются — владелец позволяет селиться с котами, собаками любого размера и даже "другими животными".

Недалеко находятся школа, сад, бювет, магазины и парк. Впрочем, как видно из описания, арендаторам придется решить для себя главный вопрос: готовы ли они жить в условиях, где вместо крана ведро, а вместо санузла прогулка на улицу.

Напомним, ранее Телеграф рассказывал, что комнату с духом СССР можно снять в необычном месте Киева.