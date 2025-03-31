Суворий мінімалізм без фіранок і меблів: під Києвом здають кімнату за чималі гроші (фото)
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В оплату не входять комунальні послуги
Зняти квартиру у Києві та області можна за невеликі гроші. У Броварах пропонують для оренди житло в будинку-гуртожитку.
Відповідне оголошення розмістили на одному з сайтів купівлі-продажу. Власник пропонує винайняти кімнату за 4000-4500 тисяч гривень, у вартість не входять комунальні послуги.
Гуртожиток знаходиться на вулиці Фіалковська 14. Від Києва приблизно 13 кілометрів.
В оселі немає меблів, поклеєні старі шпалери, є великий килим. Загальна площа помешкання — 18 квадратних метрів.
Кімната в гуртожитку знаходиться на 2 поверсі. Автор оголошення вказав, що поруч є парк, озеро й ліс.
Орендувати житло можуть також студенти. Є можливість проживання з тваринами. Що стосується умов, то санвузол і кухня загального користування.
Нагадаємо, орендувати житло в центрі Шевченківського району Запоріжжя можна за 2800 грн на місяць, але є нюанс: квартира повністю зберегла інтер’єр радянських часів.
Раніше "Телеграф" писав, що у Львові здають контрастну квартиру за невеликі гроші. Деякі характеристики можуть здивувати потенційних орендарів.