Мало кому по кишені: скільки зараз коштують нові квартири на Печерську в Києві

Розбираємося, скільки коштує купити квартиру в нових ЖК Печерського району. Огляд цін у Maxima Residence, INTERGAL CITY та Greenville.

Печерський район – один із найдорожчих і найпрестижніших у Києві. Новобудови тут пропонують висококласний комфорт і сучасні умови для життя.

"Телеграф" розглянув ціни на квартири у трьох нових житлових комплексах району: Maxima Residence, БФК INTERGAL CITY та Greenville на Печерську.

ЖК Maxima Residence

1-кімнатні квартири – площа від 50 до 79 м², вартість квадратного метра – 73 300 – 101 250 грн. Мінімальна ціна – 4,51 млн грн .

– площа від 50 до 79 м², вартість квадратного метра – 73 300 – 101 250 грн. Мінімальна ціна – . 2-кімнатні квартири – площа від 95 до 128 м², ціна – 103 350 грн/м² . Мінімальна вартість – 9,8 млн грн .

– площа від 95 до 128 м², ціна – . Мінімальна вартість – . 3-кімнатні квартири – від 131 до 192 м², вартість квадратного метра – 74 400 – 103 350 грн. Мінімальна ціна – 9,76 млн грн .

– від 131 до 192 м², вартість квадратного метра – 74 400 – 103 350 грн. Мінімальна ціна – . 4-кімнатні квартири – площа 180,92 м², вартість квадратного метра – 103 350 грн . Мінімальна ціна – 18,69 млн грн .

– площа 180,92 м², вартість квадратного метра – . Мінімальна ціна – . Комерційні приміщення – від 57 до 314 м², вартість квадратного метра – 103 350 – 165 300 грн. Мінімальна ціна – 8,26 млн грн.

БФК INTERGAL CITY

1-кімнатні квартири – площа від 45 до 82 м², вартість квадратного метра – 113 650 – 202 300 грн. Мінімальна ціна – 6,5 млн грн .

– площа від 45 до 82 м², вартість квадратного метра – 113 650 – 202 300 грн. Мінімальна ціна – . 2-кімнатні квартири – від 68 до 137 м², вартість – 106 500 – 291 750 грн/м². Мінімальна ціна – 7,93 млн грн .

– від 68 до 137 м², вартість – 106 500 – 291 750 грн/м². Мінімальна ціна – . 3-кімнатні квартири – від 85 до 202 м², вартість квадратного метра – 104 500 – 246 250 грн. Мінімальна ціна – 11,16 млн грн .

– від 85 до 202 м², вартість квадратного метра – 104 500 – 246 250 грн. Мінімальна ціна – . 4-кімнатні квартири – площа 155 – 235 м², вартість квадратного метра – 101 300 – 214 350 грн. Мінімальна ціна – 15,72 млн грн.

ЖК Greenville на Печерську

1-кімнатні квартири – площа від 36 до 54 м², вартість квадратного метра – 76 150 – 106 800 грн. Мінімальна ціна – 3 млн грн .

– площа від 36 до 54 м², вартість квадратного метра – 76 150 – 106 800 грн. Мінімальна ціна – . 2-кімнатні квартири – площа від 61 до 80 м², вартість – 78 200 – 100 400 грн/м². Мінімальна ціна – 4,78 млн грн .

– площа від 61 до 80 м², вартість – 78 200 – 100 400 грн/м². Мінімальна ціна – . 3-кімнатні квартири – площа 167,3 м², вартість квадратного метра – 100 800 грн . Мінімальна ціна – 16,87 млн грн .

– площа 167,3 м², вартість квадратного метра – . Мінімальна ціна – . Комерційні приміщення – площа 85,1 м², вартість квадратного метра – 103 300 грн. Мінімальна ціна – 8,79 млн грн.

Вартість житла у новобудовах Печерського району варіюється від 3 млн грн за однокімнатну квартиру до 18,69 млн грн і більше за просторі 4-кімнатні апартаменти. Найдорожчі варіанти пропонує БФК INTERGAL CITY, а найнижчі ціни – у ЖК Greenville на Печерську. Вибір залежить від ваших фінансових можливостей та уподобань щодо житла в центрі столиці.

Раніше "Телеграф" писав про те, що ринок первинної нерухомості в Україні продовжує змінюватися під впливом війни. У деяких містах ціни на квартири у новобудовах зросли на 40-60%, і найбільше здорожчання зафіксовано у західних регіонах.