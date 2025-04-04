Советские "Псы Патроны": какие животные были героями в СССР и какие истории о них сочиняли

От космических первопроходцев к фронтовым бойцам

В Советском Союзе животные часто становились не просто помощниками людей, но и настоящими героями, чьи подвиги воспевались в книгах. Их отвага и верность оставили след в истории, став символами, как, например, современный Пес Патрон.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, кого чтили в те времена.

Один из самых известных животных-героев был пес Джульбарс, сапер времен Второй мировой войны. Этот отважный четырехлапый обнаружил более 7 500 мин и 150 снарядов, спасая тысячи жизней.

В июле 1945 года Джульбарс принял участие в Параде Победы на Красной площади Москвы. Раненый перед праздником, он не мог двигаться самостоятельно, поэтому его перенесли на руках, завернув в шинель вождя.

Не менее знаменитыми стали Белка и Стрелка, дворняги, которые 19 августа 1960 года стали первыми вернувшимися из космоса животными. Их полет на космическом корабле "Восход" с космодрома Байконур подтвердил, что живые организмы способны выдержать космические перегрузки.

После удачного приземления собаки стали национальными героями: их приглашали на пресс-конференции, их изображения украшали многочисленные открытки и плакаты.

Во время войны собаки также исполняли роль "истребителей танков". Более 70 тысяч псов в советской армии проходили учения, чтобы бросаться во вражеские боевые машины со взрывчаткой на спине. Одним из таких отважных героев была собака по имени Дина, которая в 1943 году уничтожила немецкий танк во время обороны Сталинграда. Эти собаки внушали страх во врагов, но их преданность и самопожертвование стали трагическими моментами истории войны.

Не только собаки прославлялись в СССР. Дельфины — так называемые "красные дельфины" — служили в советском флоте, обнаруживая подлодки благодаря своим уникальным способностям к эхолокации. В Севастополе даже действовала школа, где этих морских млекопитающих готовили к военным задачам, иногда оснащая их специальным оружием.

Нельзя не отметить и лошадей, которые на протяжении веков были надежными спутниками армии СССР. Во время Второй мировой войны кавалерия играла немаловажную роль, а кони транспортировали пушки и эвакуировали раненых. Одним из таких героев стал конь Сатурн, проявивший отвагу во время обороны Одессы, увлекая пушку под обстрелом, не испугавшись ни взрывов, ни огня.

Эти животные-герои — от космических первопроходцев до фронтовых бойцов — стали важными символами отваги и преданности в истории Советского Союза.

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