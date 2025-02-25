Ексміністр оборони та син Богуслаєва засвітились у Монако. Що кажуть (фото, відео)

Генерал відсвяткував свій ювілей

Колишній міністр оборони України Олександр Кузьмук та син Вячеслава Богуслаєва – Олександр засвітились у Монако. Перший торік у квітні відсвяткував там свій день народження, а другий — живе в елітному будинку. Генерал Кузьмук один з тих, хто поставив підпис в угоді, за якою Росія отримала українські літаки Ту-160, носії ракет Х-101. А батько Богуслаєва підозрюваний у держраді.

Про це повідомляє Українська правда, публікуючи відео з Кузьмуком у ресторані African Queen у Монако та з Богуслаєвом на вулицях міста.

Кузьмук у Монако

На питання кореспондента чи дійсно на відео в Монако він, Кузьмук відповів: "Так, це я. Своє 70-річчя торік відсвяткував з родиною у Монако. Ми приїхали туди на три дні. Відпочили, мали тиху сімейну вечерю".

Кузьмук у Монако

За словами генерала, він не хотів святкувати ювілей в Україні, бо там це не на часі. До того ж у Монако у нього є родичі, які мають нерухомість, — свати, онуки та донька. Саме до них у гості він приїхав.

"Цю нерухомість вони придбали давно, ще до війни. І я, до речі, у свої 70 досі воюю", — додав Кузьмук.

Водночас з ім'ям генерала Кузьмука пов'язана доволі неприємна історія, адже саме він у 1999 році поставив свій підпис як міністр оборони в угоді про передачу РФ літаків ТУ-160. Наразі ці "тушки" агресор використовує для обстрілів України. Тоді Росія отримала літаки як плату за великий борг за використання Україною газу.

Кузьмук обіймав посаду міністра оборони України з 1996 по 2004 роки, був депутатом трьох скликань парламенту, два з яких від "Партії регіонів". Звання генерала армії України отримав ще у 1998 році.

Богуслаєв у Монако

Син В'ячеслава Богуслаєва Олександр мешкає у апартаментах у найдорожчому будинку в Монако One Monte Carlo. Саме ця адреса вказана у французьких реєстрах. Проте, за словами кореспондента, сина Богуслаєва важко зустріти на вулицях Монако, адже він часто подорожує. Це підтверджують і відповідні відео.

Богуслаєв у Монако

Богуслаєв в аеропорту

Богуслаєв у Монако

В'ячеслав Богуслаєв перебуває наразі в Україні і є підозрюваним у держраді. Адже він не тільки у своїх висловлюваннях підтримував Росію та звинувачував Україну. У 2022 році Служба безпеки України звинуватила Богуслаєва у тому, що він продавав двигуни для російських військових гвинтокрилів навіть після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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