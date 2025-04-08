Не дайте заморозкам победить: как создать "теплый щит" для плодовых деревьев

Это универсальный метод, который легко применить для защити растений

Неожиданные заморозки и сильный ветер, охватившие Украину, стали настоящим ударом для садоводов. Такие перепады температуры могут быть губительными для плодовых деревьев и ягодных кустарников. Однако существует проверенный метод, который поможет защитить растения и минимизировать ущерб.

Быстрая реакция на весенние заморозки — это ключ к спасению урожая. "Телеграф" поделился простым и эффективным методом, который поможет защитить ваши растения от холода.

Как спасти плодовые деревья от заморозков

Одним из самых универсальных и действенных способов защиты от весенних заморозков является мульчирование. Этот метод создает естественный теплый щит, который помогает сохранять стабильную температуру почвы и защищать корни растений от холода.

Слой мульчи, состоящий из торфа, соломы или древесных опилок, замедляет охлаждение почвы ночью и удерживает тепло, поступающее от солнца днем. Для плодовых деревьев лучше использовать мульчу толщиной 5-10 см, укрывая ею прикорневую зону.

Для защиты плодовых деревьев от заморозков лучше всего использовать следующие виды мульчи: древесные опилки, которые хорошо удерживают влагу и тепло, солома, торф, а также щепа.

Как защитить сад от заморозков в апреле

Перед тем как укладывать мульчу, желательно хорошо полить растения, чтобы почва была влажной. Разложите выбранный материал вокруг основания растения, стараясь создать слой толщиной около 5-10 см. Убедитесь, что мульча равномерно распределена, но не касается ствола или корней, это важно, чтобы избежать загнивания.

"Телеграф" писал ранее, как защитить свой огород от апрельских заморозков. Вам помогут три простых шага.