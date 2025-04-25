Врятовані від бомб, втрачені в Америці: історія української родини, яку зруйнувала війна

Чоловік злякався за діток

Громадянин України Родіон Коломієць, який разом зі своїми дітьми розшукувався поліцією Лос-Анджелеса, знайшовся в одній з країн Європейського Союзу. З ним та дітьми все добре.

Про це повідомила у Фейсбук Марина Соколовська. Жінка розповіла історію, яка сталась у чоловіка.

За словами жінки, сім'я Коломієць — мама, тато і двоє дітей — приїхали в США з Маріуполя. Соколовська пише, що потім у Ксенії (матері) почались проблеми.

"У Ксенії в буквальному сенсі поїхав дах, і це зрозуміло. Вона подала на розлучення, а потім залишила додому дітей одних і пішла незрозуміло куди. Сусіди викликали органи опіки й діти опинилися в прийомній сім'ї", — ділиться жінка.

Соколовська додає, що діти понад місяць жили в сім'ї, де з ними ніхто не розмовляв, адже малеча не знає англійської. Дітлахи просто сиділи в кімнаті вдвох. Потім російськомовна знайома сім'ї зуміла взяти опіку над ними й до дітей почав приїжджати тато.

Жінка пише, що п'ять місяців він доводив різним службам і фахівцям, що адекватний і нормальний батько, тому дітей йому віддали. Але потім раптом, коли він був із дітьми, приїхала поліція і сказала, що має його затримати.

"Родіон теж не говорить англійською, він спілкувався з ними через Google перекладач. На щастя, та сама знайома знову забрала дітей до себе, а Родіон поїхав у відділення, звідки його відпустили за добу", — підсумувала вона.

Соколовська пише, що у поліції чоловікові хтось сказав: "все, раз ти опинився в поліції, то дітей тепер заберуть і тобі ніколи не віддадуть". Тому чоловік міг дуже злякатися і наступного дня у вівторок забрав дітей зі школи і поїхав.

"Знайомій, яка допомагала з дітьми, Родіон написав листа з вибаченнями. І з Мексики полетів до Європи. Маму Ксенію досі знайти ніхто не може. Востаннє вона виходила на зв'язок 2 місяці тому. Телефон у неї вимкнений, із шелтера вона з'їхала", — підсумувала жінка.

Що передувало

Громадянин України Родіон Коломієць, 39 років, розшукується поліцією Лос-Анджелеса за нібито підозрою у викраденні власних дітей: 9-річної доньки Аваори та 7-річного сина Гранта. Востаннє дітей бачили 8 квітня у школі в районі Сілмар. За інформацією правоохоронців, їх забрав батько, Родіон Коломієць, який нещодавно втратив право опіки над ними. Вважається, що він намагається вивезти дітей до України. За даними влади, приблизно через три години після того, як він забрав дітей зі школи, його сірий Toyota Prius 2016 року випуску з номерним знаком 9PKY966 перетнув кордон з Мексикою через прикордонний перехід Сан-Ісідро.

Раніше "Телеграф" писав, що у двох країнах на українських біженців чекають важливі зміни.