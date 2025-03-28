Чималі гроші на дороги. У містечку під Покровськом оголосили цікавий тендер

Місто за 20 км від фронту

У Добропіллі на четвертий рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну хочуть витратити майже 20 млн гривень на ремонт доріг. Провести аукціон планують 3 квітня 2025 року.

Про це свідчать дані порталу Рrozorro. Зазначається, що замовником виступає Державне підприємство "Добропіллявугілля-видобуток".

На суму 19 590 900,00 грн планують провести ремонт 570 погонних метрів. Зауважимо, що один погодний метр — це одиниця виміру, яка дорівнює одному метру в довжину і умовній нескінченності завширшки.

Дата оприлюднення інформації на сайті – 25 березня. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 2 квітня 2025 року. Початок аукціону — 03 квітня 2025 року.

Цікаво, що місцем виконання робіт чи надання послуг вказана шахта "Алмазна" у Добропіллі, а предмет закупівлі — ремонт траси дволанцюгової. Наразі аукціон не пройшов, тому можливе зниження ціни на 97 955,00 грн. Кінцевим строком виконання робіт вказано 31 грудня 2025 року.

Зауважимо, що Добропілля знаходиться в менше ніж 20 км від лінії фронту. Місто регулярно обстрілюють росіяни.

Нагадаємо, що у Києві хочуть витратити декілька мільйонів гривень на ремонт у дитячій лікарні. Йдеться про поточний ремонт центральних сходових кліток головного корпусу за понад 4 млн грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Кам’янському хочуть витратити космічні гроші на прибирання листя.